Mit Ökostrom zum Shopping

Bad Mergentheim.Das Modehaus Kuhn bietet seinen Kunden ab sofort in der Tiefgarage eine öffentliche Ladestation für E-Autos an. Bis zum 30. September ist das Laden sogar kostenlos möglich. Danach kostet die Kilowattstunde Strom brutto 38 Cent ohne Zeittakt und ohne Grundpreis. „Power-Shopping im wahrsten Sinne des Wortes“, kommentiert Johannes Kuhn vom Modehaus Kuhn. „Die neue Ladesäule ist Teil unserer Servicestrategie und soll unseren Kunden und Gästen grenzenlose E-Mobilität ermöglichen.“

Geladen werden kann dank Europas größten Ladeverbund „New Motion“ mit den meisten Ladekarten. Das Aufladen des Öko-Stroms ist aber auch über Handy-App mit den bekannten Kreditkarten-Systemen möglich. In einer Stunde kann je nach Fahrzeug mit 22 kW Leistung Strom für ca. 150 Kilometer geladen werden.

Über verschiedene Apps ist jederzeit abrufbar, ob die Ladesäule frei ist. Betreiber ist die Tauber-Energie Kuhn aus Markelsheim. Die Parkplätze wurden vom Atelier Allgaier aus Krautheim optisch ansprechend gestaltet.

Es ist bereits die vierte Ladesäule dieser Art von Tauber-Energie Kuhn. Schon in der Vergangenheit nutzten zahlreiche Elektro-Mobilisten aus Süddeutschland, Niedersachsen und sogar Belgien die Ladesäule auf dem Großparkplatz in Markelsheim. „Wir sind überzeugt, dass eine Ladeinfrastruktur für die touristische Attraktivität Bad Mergentheims und des Weinorts Markelsheim künftig immer wichtiger sein wird“, so Karl Kuhn, Geschäftsführer von TauberEnergie Kuhn.

Schon heute gibt es weitere Anfragen für öffentliche Ladesäulen. Das Aufstellen einer Ladesäule kann bis zu 10 000 Euro kosten. Viele Energieversorger und Kommunen gehen damit finanziell in Vorleistung.

Aktuell steht in Deutschland statistisch für sechs E-Autos je ein öffentlicher Ladepunkt zur Verfügung. Bedenkt man, dass ca. 80 Prozent der Ladevorgänge zu Hause stattfinden, gibt es aktuell noch ausreichend öffentliche Ladesäulen.

„Entscheidend für die Zukunft der E-Mobilität und des Klimaschutzes insgesamt wird sein, dass der Verbraucher sich Tag für Tag klimabewusst entscheidet. Wir möchten gemeinsam mit dem Modehaus Kuhn unseren Kunden die Entscheidung für E-Mobilität durch dieses Angebot erleichtern“, erläutert Karl Kuhn weiter.

Die Rekordzulassungen von 37 000 reinen Elektroautos in Deutschland im ersten Halbjahr 2019 zeigen in diese Richtung. In China gibt es zum Vergleich bereits über 1,2 Millionen elektrobetriebene Fahrzeuge. pm

