Mit „leuchtenden Herzen“ gegen den Gästefrust

Bad Mergentheim.Reiseverbote, geschlossene Betriebe und Ausgangsbeschränkungen: Mit dem aktuellen Lockdown steht der in Bad Mergentheim so wichtige Tourismussektor in großen Teilen still. Virtuelle Kampagnen und neue Produkte halten den Kontakt zu den Gästen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Während die Betriebe vor Ort mit den wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen haben, ist auch auf Seiten der Besucher das Bedauern darüber groß, dass Bad-Mergentheim-Aufenthalte abgesagt werden mussten oder aktuell nicht geplant werden können.

Bereits im Dezember hat die Stadt deshalb gemeinsam mit ihrer touristischen Werbeagentur „Tanner“ die Online-Kampagne „Leuchtende Herzen“ entwickelt und ins Leben gerufen. Die heimischen Fotografen Philipp Reinhard und Jens Hackmann haben dafür mit einem Effekt der Langzeitbelichtung charakteristische Orte in Bad Mergentheim mit einem leuchtenden Herz in Szene gesetzt: den Marktplatz, den Japangarten, die Solymar Therme, den Wildpark und den Deutschordenplatz. Über die sozialen Medien Facebook und Instagram wurden die Motive in der Region sowie in wichtigen Quellmärkten des Bad-Mergentheim-Tourismus verbreitet. „Verknüpft haben wir das mit einem Gewinnspiel und dem Aufruf, eigene Lieblingsplätze zu nennen oder Bilder davon zu posten“, berichtet Veronika Morgenroth, die Leiterin der Tourist-Information. Die Reaktion sei überwältigend gewesen: „Mehr als 15 000 Menschen haben auf die Beiträge reagiert, es wurden über 1200 Kommentare und viele Lieblingsbilder aus Bad Mergentheim gepostet.“

Das zeige die positive Verbundenheit der Gäste zur Stadt und habe ihnen im Lockdown eine Freude gemacht, ist Veronika Morgenroth überzeugt. Durch Kommentare, die geradezu kleine Liebeserklärungen an die Kurstadt sind, sieht sie sich bestätigt. „Im Oktober war ich dort, bin total verzaubert, alles so schön – aber der Park ist in meinem Herzen geblieben“, schrieb beispielsweise eine Nutzerin. „Der Wildpark ist so toll, aber auch der Kurpark und viele schöne Ecken“, eine andere. Und auch über Reaktionen wie „Ich war leider noch nie in Bad Mergentheim, aber von Freunden weiß ich, dass es ein schöner schnuckliger Ort ist“, hat sich die Stadt sehr gefreut. „Erinnerungsmarketing“ lautet der Fachbegriff für die Aktion. „Für uns geht es derzeit vor allem darum, den Kontakt zu unseren Gästen zu halten, als attraktive Urlaubsstadt zumindest digital präsent zu sein und uns damit auch für die hoffentlich bald einsetzende Entspannung in der Pandemie-Lage optimal aufzustellen“, sagt Verkehrsdirektor Kersten Hahn.

Bis es soweit ist, hat sich der Verbund touristischer Institutionen im so genannten „jour-fixe“ gemeinsam mit der Werbeagentur und dem städtischen Werbebeirat darauf verständigt, im Tourismusmarketing kurzfristig auf die jeweilige Situation zu reagieren. So gibt es für 2021 auch kein touristisches Jahresheft, sondern erstmals ein mit vielen sonnigen Bildern geschmücktes Magazin namens „Vorfreude“.

Zwar wird die noch nicht vorliegende touristische Bilanz des abgelaufenen Jahres für Bad Mergentheim einen tiefen Einschnitt bei den Gäste-Zahlen ausweisen. Grund zum Optimismus gibt es aber dennoch, wie ein Blick auf die bereits vorliegenden Gästezahlen für den September 2020 zeigt: Dieser Monat brachte vor der Kulisse eines damals noch moderaten Infektionsgeschehens mit rund 12 700 Ankünften und fast 50 300 Übernachtungen ein starkes Ergebnis, das schon fast wieder auf Vorkrisen-Niveau lag. Und das trotz anhaltend niedriger Zahlen bei den geschäftlichen Übernachtungen. „Wir können daraus ablesen, dass für die Entspannungsphase nach einem Lockdown der Bad-Mergentheim-Aufenthalt genau die Kombination aus Sicherheit und Erlebnis bietet, die die Menschen suchen“, sagt Kersten Hahn. „Das ist trotz der bedrückenden Situation in den touristischen Betrieben und Einrichtungen unser großer gemeinsamer Ansporn: Wir werden schon jetzt unser Bestes geben, um möglichst schnell an die früheren Erfolge anzuknüpfen.“

Bereits nächste Woche wollen sich die Akteure des „jour-fixe“ aus den touristischen Institutionen im Stadtgebiet wieder virtuell zusammenschalten. stv

