Mit lautem Schrei: Frau schlägt Diebe in die Flucht

Königshofen/Bad Mergentheim.Es ist 5.45 Uhr am Sonntag, 18. August, als die Besitzerin eines Ford Kugas unsanft aus dem Schlaf geweckt wird.

Das Klirren der zerberstenden Autoscheibe lockt sie ans Fenster. Der Blick in die Hofeinfahrt in der Hauptstraße richtet sich sogleich auf den fremden Mann, der in ihrem Wagen sitzt. Neben ihm steht ein weiterer Unbekannter.

Er zeigt Wirkung

Die Besitzerin lässt einen Schrei fahren. Der zeigt Wirkung: Die Männer flüchten in Richtung Ortsmitte und steigen dann in einen älteren grauen Pkw vermutlich mit ausländischem Kennzeichen. Mit quietschenden Reifen fahren sie in Richtung Bad Mergentheim davon. Beide Männer sind rund 30 Jahre alt. Einer von ihnen ist schlank und mit einer schwarzen Jacke und einer Jeans bekleidet. Der andere hat eine festere Statur und ist mit einer braun-grauen Jacke und einer Jeans bekleidet. Der Ford Kuga ist mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet, welches die Täter überwanden und somit das Fahrzeug öffneten. Die Autobesitzerin hat den Diebstahl vermutlich im letzten Augenblick verhindert. Zeugen, die zur genannten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen machen können, sollen sich unter der Telefon 09341 / 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim wenden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.08.2019