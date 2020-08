„Mit hohem Aufwand verbunden“

Bad Mergentheim.Nachdem der neue Bußgeldkatalog vom 27. April außer Kraft gesetzt worden ist, sind die Verwaltungsorgane damit beschäftigt, die ungültigen Bescheide zu bearbeiten.

Allein in der Kurstadt, so Pressesprecher Carsten Müller, häuften sich die Fälle in der Bußgeldstelle auf 2200. „Das ist mit einem sehr hohen Aufwand verbunden.“ Auch, so Carsten Müller, weil die Rechtslage lange unklar war. Dabei seien rund zwei Drittel dieser Verfahren bereits komplett abgeschlossen und bezahlt gewesen.

Stattdessen gelte es nun mitunter, „den Unmut vieler Betroffener abfangen.“ Vor allem auch, weil die Differenz der Geldstrafen nicht zurückerstattet wird. „wir als Kommune vom Land dazu angehalten, der Rechtsauffassung von Bundesverkehrsministerium und Bundesinnenministerium zu folgen und diese Fälle als rechtskräftig abgeschlossen anzusehen. Das bedeutet, dass das bezahlte Bußgeld nicht mehr erstattet werden kann und auch keine Rücknahme der Punkte erfolgt“, so der Sprecher der Stadt.

Lediglich die Fahrverbote, die nach der alten Bußgeldordnung nicht erteilt worden wären, seien über das Regierungspräsidium durch ein Gnadengesuch von Amts wegen wieder aufgehoben worden. „Bei den offenen Fällen haben wir den Tatbestand angepasst, den Betroffenen neue Schreiben geschickt und – sofern im Vorfeld Einspruch eingelegt worden war beziehungsweise in der Zwischenzeit zu viel gezahlt wurde – auch die Differenzbeträge zum alten Bußgeldkatalog zurückerstattet.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020