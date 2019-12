Mit Glücksnummer gewinnen

Bad Mergentheim.Der Lions Club Bad Mergentheim hat wieder einen Adventskalender zum Verkauf angeboten. Hinter den Türchen verbergen sich Geld- und Sachpreise. Die Glücksnummer steht auf der Vorderseite des Kalenders. Die Gewinne sind auch unter www.lions-badmergentheim.de zu finden.

Am Wochenende werden gleich zwei Türchen am Lions-Adventskalender geöffnet. Hinter dem Türchen des 7. Dezember verbergen sich folgende Gewinne: Nummer 921: Spedition Philipp Mühleck Bad Mergentheim, 30 Euro Citygutschein; Nummer 2251: Dollmanns Bioladen Weikersheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 2890: Elektro Ullrich Weikersheim, 40 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 3605: Galerie am Schloss Bad Mergentheim, 50 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 1787: Solymar Therme Bad Mergentheim, 30 Euro Wertgutschein; Nummer 1331: Seitz Sanitätshaus Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 3781: Sparkasse Tauberfranken Bad Mergentheim, 50 Euro Gutschein Sparbuch; Nummer 3055: Herbsthäuser Brauereigaststätte Herbsthausen, 30 Euro Verzehrgutschein; Nummer 3808: Weinstube „Die Bastion“ Weikersheim, 30 Euro Verzehrgutschein; Nummer 2873: Franken-Apotheke Weikersheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 1739: Frankenfestspiele Röttingen, zwei Eintrittskarten Festspiele.

Am 8. Dezember dürfen sich folgende Gewinner freuen: Nummer 2308: Zur Alten Kanzlei Bad Mergentheim, 25 Euro Verzehrgutschein; Nummer 1108: Alexander Traut Augenoptik Bad Mergentheim, 40 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 2386: Café DiaZ im Diabetes Zentrum Mergentheim, Bad Mergentheim, 25 Euro Verzehrgutschein; Nummer 1171: Golf-Club Bad Mergentheim, Igersheim, 26 Euro (eine Trainerstunde inklusive Golf-Schnupperkurs); Nummer 1767: Shisha Ott Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 3344: Schuler, Foto-Naturkosmetik Weikersheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 3408: Sport Vath Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 3708: Burg-Apotheke Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 1814: Blumen Brenner Weikersheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 1579: Seitz Sanitätshaus Bad Mergentheim, 25 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 539: Katjas Hair & Beauty Lounge Markelsheim, Männerhaarschnitt.

Die Gutscheine können gegen Vorlage der ausgeschnittenen Kalendernummer bei der Tourist-Info vom 1. bis 31. Januar 2020 abgeholt werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019