Mit der Zimmermann-Walz fing alles an

Dass es in der Kurstadt eine Bregenzer Straße gibt, ist dem Feuerwehrmann Klaus Riegel zu verdanken. Wenn er sich in Österreich nicht verliebt hätte, würde die Straße sicherlich anders heißen.

Bad Mergentheim. Als sich Klaus Riegel Ende der 1950er Jahre nach seiner Zimmermannslehre auf die Walz machte, verliebte er sich in Österreich in eine Bregenzerin. Sie heirateten. Er wurde Mitglied der Bad Mergentheimer Feuerwehr, und da auch Verwandte seiner Frau in der Feuerwehr waren, lag es nahe, in Bregenz nicht nur Urlaub zu machen, sondern auch mit den dortigen Feuerwehrleuten in Kontakt zu treten. Man lernte sich näher kennen, und die Riegels wurden gern gesehene Gäste der Bregenzer Wehr.

Als die Österreicher eine Einladung nach Bad Mergentheim bekamen, zögerten sie nicht lange und nahmen sie gerne an. Die herzliche Gastfreundschaft der hiesigen Floriansjünger und ihre malerische Stadt hinterließen bei den Gästen bleibende Eindrücke. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis nach weiteren Begegnungen Klaus Riegel, der 1972 zum Abteilungskommandanten ernannt worden war, und sein österreichischer Kollege die Partnerschaft auf den Weg brachten.

Als die Mergentheimer Feuerwehr im Jahre 1975 ihr 125-jähriges Jubiläum feierte, war dies der angemessene Rahmen, um die Partnerschaftsurkunden auszutauschen und die Freundschaft zu besiegeln. „Wenn aus der Partnerschaft wenigstens einige Freundschaften entstehen, dann hat sie ihren Sinn und Zweck erfüllt“, erinnert sich der heute 82-jährige Ehrenkommandant Klaus Riegel an die Worte des damaligen Gastkommandanten.

1986 feierte die Bregenzer Feuerwehr ihr 125-jähriges Jubiläum, und da waren natürlich auch die Mergentheimer Kameraden zum Fest in die Landeshauptstadt eingeladen. Dabei wurde erneut deutlich, dass aus der Feuerwehr-Partnerschaft „wunderbare private Freundschaften“ entstanden seien, erinnert sich Riegel, der nach wie vor mit den Bregenzern verbunden ist.

Städtepartnerschaft?

Als bemerkenswertes Zeichen für die besondere Wertschätzung Bad Mergentheims wurde damals beim Festakt in Bregenz die Tatsache erachtet, dass in der Reihenfolge der Redner der Bad Mergentheimer Oberbürgermeister an zweiter Stelle nach dem Bürgermeister der Stadt Bregenz und vor dem Landesstatthalter und dem Landesfeuerwehrinspektor stand. Vielleicht könnte dies den Anstoß zu einer Städtepartnerschaft zwischen Bregenz und Bad Mergentheim geben, meinte damals Alfred Müller von der Mergentheimer Wehr. Daraus wurde aber nichts.

Oberbürgermeister Dr. Elmar Mauch stellte in seiner Rede fest, dass die Verbindung der Landeshauptstadt zu Bad Mergentheim bereits auf das 17. Jahrhundert zurück gehe, denn Bregenz sei zur zweiten Heimat des in Mergentheim geborenen Matthäus Zehender, „dem bedeutendsten Maler des späten 17. Jahrhunderts“ geworden, von dem das Altarbild in der Mergentheimer Schlosskirche stammt und der 1675 fünf Gemälde für die Ausschmückung des Bregenzer Ratssaales angefertigt habe. „Würde Zehender heute leben, würde er sicher die unübersehbar gewichtigen Feuerwehrleute wie Abteilungsleiter Klaus Riegel und den Kommandanten Peter Achatz porträtieren“, fügte Mauch hinzu.

„Wunderbare Stadt“

Am letzten Oktober-Wochende 2010 wurde in Bad Megentheim groß gefeiert. Die Bregenzer Wehr war mit 30 Mann (plus Anhang) angerückt, und das hatte eine besondere Bewandtnis: 35 Jahre Partnerschaft mit der hiesigen Feuerwehr. Beim offiziellen Akt würdigten die Redner den entscheidenden Beitrag von Klaus Riegel für die Partnerschaft. Der Bregenzer Kommandant Johann Düringer sagte: „Wir freuen uns jedes Mal, in dieser wunderbaren Stadt sein zu können“, so sein Kompliment an die Gastgeber für die regelmäßige Kontaktpflege.

Und wie steht es um die Partnerschaft heute? Dazu Carsten Müller, der Pressesprecher der Stadt Bad Mergentheim: „Diese Partnerschaft besteht nach wie vor – und sie wird auch weiterhin von beiden Seiten gelebt.“ So würden nicht nur gegenseitige Besuche bei offiziellen Anlässen wie zum Beispiel Jubiläen und anderen Veranstaltungen stattfinden. Darüber hinaus gebe es auch regelmäßige freundschaftliche Treffen, die aus der Partnerschaft entstanden sind. Und noch etwas ist aus der Partnerschaft entstanden: Am 19. Mai 1998 entschied der hiesige Gemeinderat bei nur einer Gegenstimme, dass die Planstraße A im Neubaugebiet „Boxberger Straße“ den Namen Bregenzer Straße tragen soll. Begründung: Die Partnerschaft sei sehr intensiv und habe viele Freundschaften hervorgebracht. Zudem sollte mit der Namensgebung auch die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr als Hilfsorganisation in städtischer Trägerschaft gewürdigt werden, und diese Würdigung hat sie mehr als verdient.

