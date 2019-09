Mit dem Auto gegen Baum

Bad Mergentheim.Womöglich war der Promillewert eines 31-Jährigen Mannes an einem Verkehrsunfall am Samstag, um circa 6 Uhr in Bad Mergentheim nicht ganz unbeteiligt. Der Mann befuhr mit seinem Auto den Mittleren Graben. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß das Auto gegen einen Baum, der anschließend auf das Fahrzeugdach kippte. Der Wagen rollte wieder zurück auf die Straße und der Baum blieb auf dem Gehweg liegen.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Der 31-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Insgesamt entstand Sachschaden von knapp 3000 Euro. Mit einer Anzeige muss der Mann nun rechnen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.09.2019