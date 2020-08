Mit bunten Lese-Aktionen die Ferien verschönern

Bad Mergentheim.Mit verschiedenen Aktionen will die Bad Mergentheimer Stadtbücherei einen bunten Lesesommer 2020 ermöglichen. Auch was die eigene Sommerpause im September angeht.

Um in der Schließzeit von Samstag, 5. September, bis Samstag, 19. September, gut mit Lesestoff und anderen Medien ausgestattet zu sein, macht die städtische Einrichtung folgendes Angebot: Die ersten 100 Kinder ab sechs Jahren, die ab Dienstag, 25. August, zum Ausleihen in die Stadtbücherei kommen, erhalten eine trendige Tasche, in der alles verstaut werden kann. Jede dieser Taschen enthält zusätzlich eine sommerliche Überraschung.

Für alle Kinder und Eltern, die leider schon seit Monaten auf die Leseraupe verzichten müssen, gibt es in den Ferien eine gute Gelegenheit, trotzdem spannende Geschichten zu hören. Am Dienstag, 25. August, und Freitag, 28. August, jeweils um 10 Uhr sowie am Mittwoch, 26. August und Donnerstag, 27. August, jeweils 14 Uhr bietet die Stadtbücherei Bad Mergentheim „Geschichten im Hof des Kulturforums“ an.

Auch für die Kleinen

Alle kleinen Zuhörer ab vier Jahren sind herzlich eingeladen und können sich im Anschluss gleich mit Bilderbüchern ausstatten. Der Eintritt ist frei. Jede Vorleseveranstaltung dauert etwa 30 Minuten. Bei schlechtem Wetter kann das Angebot nicht gemacht werden. Eine Anmeldung ist erforderlich in der Stadtbücherei oder telefonisch unter 07931 / 57-4200.

„Ferien-Lesepass“

Außerdem laufen noch bis Freitag, 4. September, die bekannten und beliebten Aktionen „Ein Leseausweis für die Schultüte“ und der „Ferien-Lesepass“:

Alle Eltern von Vorschulkindern können einen Leseausweis der Stadtbücherei für die Schultüte beantragen, damit ihr Kind von Anfang an Zugang zu schönen Bilderbüchern, spannenden und lustigen Geschichten sowie interessanten Sachbüchern hat.

Die Ausstellung des Ausweises und das Entleihen von Medien sind für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos. Als besonderes Geschenk erhält jedes Kind zum Schultütenausweis das PIXI-Buch „Komm, wir gehen in die Bibliothek“. Alle Kinder, die im Rahmen der Aktion angemeldet werden, nehmen an der Verlosung von drei Buchpaketen für Erstleser teil, gestiftet von der Buchhandlung Moritz & Lux.

Alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre können an der Theke einen „Ferien-Lesepass“ erhalten. Für jeden Tag, an dem man ein Buch ausleiht, bekommt man darin einen Stempel (maximal ein Stempel pro Tag). Wer sieben Stempel gesammelt hat, wird mit einer Überraschung aus der Schatzkiste belohnt.

Belohnung

Auch leseschwächere Kinder sind eingeladen, denn jedes gelesene Buch in den Ferien wird belohnt. Alle Stempelkarten, auch wenn sie noch nicht voll sind, werden bis Samstag, 26. September, eingesammelt und dann mit einem Geschenk belohnt. Außerdem werden unter allen Teilnehmern Buchpakete verlost. Selbstverständlich können Vielleser auch mehrere ausgefüllte Lesepässe in der Stadtbücherei abgeben. stv

