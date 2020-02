Mit anderen zu Gott finden

Die großen Fragen des Lebens werden am 7. März erörtert. © Kirche

Bad Mergentheim.„Treffpunkt Gott“ ist ein Angebot an alle, die nach Gott fragen und mit anderen dazu ins Gespräch kommen wollen. Das Angebot ist in den vorausgegangenen Treffpunkten sehr gut angenommen worden und wird daher auch 2020 fortgesetzt. Die Veranstaltung findet am Samstag, 7. März, im katholischen Gemeindehaus in der Marienstraße statt.

„Treffpunkt Gott“ ist eine Möglichkeit, auf neue Weise über Gott und Fragen des Glaubens ins Gespräch zu kommen, und neue Zugänge zu ermöglichen. Generationsübergreifend soll versucht werden, den Kostbarkeiten des Glaubens auf die Spur zu kommen. „Treffpunkt Gott“ lädt ein, auf bekannten Wegen neue Impulse zu bekommen und in den unterschiedlichen Workshops einen Weg zu Gott zu finden. Der nächste Treff steht unter dem Thema „Berufung – hören, wer ich sein kann“. Wer bin ich? Wo ist mein Platz im Leben? Wozu bin ich da? Diese und weitere Fragen stellen sich nicht nur Heranwachsende. Bin ich allein mit der Suche oder gibt es irgendwo eine Antwort für mich? Vielleicht bei Gott? Welche Hilfe gibt mir der Glaube, um mein Leben gelungen und erfüllt zu gestalten? Über diese Fragen wollen sich die Teilnehmer im Gespräch, bei Meditation und bei verschiedenen Workshops austauschen, ihre Erfahrungen teilen und sich so gegenseitig im Glauben stärken. Zum Warmwerden gibt es ab 9.30 Uhr einen Stehkaffee. Um 10 Uhr erfolgt der Start mit einem gemeinsamen Impuls, der in das Thema einführt.

Anschließend gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten der Vertiefung. Gesprächsrunden, kreative Aktionen, meditative Zugänge: Jeder entscheidet sich für einen Workshop. Für Kinder wird eine Betreuung angeboten. Nähere Informationen gibt es bei Schwester Katharina unter der E-Mail-Adresse katharina.kuester@drs.de. Fi

