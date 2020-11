„Mint hoch 4“-Projekttage waren sehr erlebnisreich

Stuppach.„Medienkompetenz macht Schule“ heißt es seit vielen Jahren. Neue Unterrichts- und Arbeitsformen eröffnen Möglichkeiten des individualisierten und selbstgesteuerten Lernens und unterstützen das gemeinsame Arbeiten und die Kreativität. „Einfach machen! Making und Coding in der Schule“ – dies war das Motto der traditionellen „Mint hoch 4“-Projekttage (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) für alle Schüler der Klasse 1 bis 4 der Grundschule am Kirchberg.

Die Jugendtechnikschule Taubertal mit Nicole Baier und Iris Lange-Schmalz, sowie das Kreismedienzentrum unterstützen das Team der Grundschule bei der Durchführung der Projekttage bei ihrer Mission „Go digital!“. Zuerst machte man sich in allen Klassen Gedanken, wie die Medien das Leben beeinflussen und welchen Medien man begegnet. Danach suchte man sich das iPad als vertiefendes Medium aus und lernte es als multifunktionales Gerät kennen, mit dem man fotografieren, filmen, organisieren, navigieren, lesen, Musikhören und kommunizieren kann. Man beschäftigte sich mit dem Fotografieren und Bearbeiten von Bildern, dem Versenden und Verteilen von Bildern und Nachrichten über verschiedene Kanäle und lernte, wie man eine E-Mail schreibt. Auch das Erkennen und Erfahren, wie und wo komme ich an wichtige Informationen, die den Schulalltag erleichtern, war ein Programmpunkt der Projekttage. Das Kennenlernen und der Umgang der verschiedenen Kindersuchmaschinen wurde bei den Grundschulkindern vertieft, genauso wie das Erstellen eines E-Books oder einer Präsentation. Auch das Schreibprogramm „Pages“ wurde erarbeitet. Die Grundschulkinder merkten, wie es bei der Arbeit und dem Erstellen von Schriftstücken in der Schule helfen kann.

Mit Coding beschäftigt

Außerdem beschäftigten sich die Schüler mit Coding. Mit den Bee-bots erhalten bereits Grundschulkinder Einblicke in die elementare Robotik sowie in das Programmieren mit Hilfe von Codes. Sie erkennen, dass Roboter beziehungsweise Computer nicht selbständig agieren, sondern vielmehr Befehle ausführen, die ihnen von Menschen in Form von verschiedenen Codes gegeben werden. Bevor die Kinder mit den Bee-bots gearbeitet haben war es wichtig, dass sie sich selbst mit dem Thema Programmieren auseinandersetzen. Wozu braucht man das? Was kann man damit machen?

Selbst ausprobiert

Ein wichtiger Aspekt war, dass die Kinder das Programmieren und das Handeln eines Roboters selbst ausprobieren sollten. Die Klassen 3 und 4 übertrugen das bereits erlernte Wissen auf das erste selbstständige Programmieren. Mit Scratch junior konnten sie auf dem iPad Symbole selbst ausprobieren, Bilder vergrößern und verkleinern sowie Hintergründe verändern. Mit einer klaren Aufgabenstellung, was programmiert werden musste und wie man in verschiedenen Räumen Befehle ausführte, wurden die Kinder kreativ und erarbeiteten ihre ersten kleinen Programme.

Dies alles war für die Schüler sehr motivierend und die Schüler arbeiteten intensiv an ihren Programmierungen. Am Ende wurden die Ergebnisse gemeinsam vorgestellt und besprochen. Immer wieder konnte man Schülerstimmen hören mit „Heute verging der Schultag wie im Flug“ oder „Was schon vorbei?“ – „Diese Woche war etwas ganz Besonderes.“

In den Feedbackrunden waren sich alle Teilnehmer einig: es waren erlebnisreiche und arbeitsintensive Tage, die vieles bei den Schülern gefördert und außerdem sehr viel Spaß gemacht haben. Auch Anja Scherer und Silke Mark vom Schulleitungsteam der Grundschule können sich den Unterricht ohne die digitalen Medien nicht mehr vorstellen und sind sich nach den sehr vorbereitungsintensiven Tagen einig: „Der Umgang mit digitalen Medien und das Erlernen des Programmierens setzen einen wichtigen Grundstein, eine neue Lernkultur an Schulen zu etablieren und unsere Kinder auf die Welt von morgen vorzubereiten“ und genau das wünschen sie sich für ihre Schüler an der Grundschule am Kirchberg. gak

