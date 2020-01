Ministerin am 10. Februar vor Ort

Main-Tauber-Kreis.„Die Region der Weltmarktführer ist idealer Station für eines der ’Popup Labore’, die das Wissenschaftsministerium zusammen mit dem Technologiebeauftragten des Landes Baden-Württemberg entwickelt hat“, so Prof. Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der Ankündigung, dass sowohl in Bad Mergentheim, als auch in Tauberbischofsheim das Konzept des „Popup Labors“ vom 5. bis 14. Februar unter dem Motto „Digital im Tauber-Valley“ Station machen wird. „Ich freue mich sehr, dass die Wirtschaftsministerin meiner Empfehlung gefolgt ist, und dieses wichtige Projekt zum Technologietransfer im Land nun bei uns in der Region Station macht“, so Reinhart weiter.

Am 10. Februar wird Reinhart gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut sowie Oberbürgermeister Udo Glatthaar das „Popup Labor“ in Bad Mergentheim zur Halbzeitbilanz besuchen und mit einem Impulsreferat zum Programm beitragen. Das Projekt, das sich besonders an kleine und mittlere Unternehmen wendet, die dort auf Ihre Nachfrage an Fachkräften aber auch mit Fragestellungen an die Besucher herantreten können, sei gerade im ländlichen Raum wie dem Main-Tauber-Kreis ein weiterer wichtiger Baustein zur Steigerung der Attraktivität und Nachhaltigkeit für die zahlreichen Unternehmen in der Region.

Beim „Popup Labor“ handelt es sich um temporäre (ein bis zwei Wochen) dezentrale Lern- und Experimentierräume in ländlichen Regionen, in denen sich Unternehmen und insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen niederschwellig, kostenfrei und ortsnah mit Digitalisierungs-, Innovations- und methodischen Themen beschäftigen und Experimentieren können. Überwiegend finden die einzelnen Veranstaltungen in anwendungsnahen und interaktiven Workshops statt.

Neben den Workshops gibt es in der Regel auch ein bis zwei Veranstaltungen, die sich an eine breitere Öffentlichkeit richten.

Es wird eng mit lokalen Partnern wie in diesem Fall den Städten Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim, der DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim zusammengearbeitet. Neben Kernpartnern werden weitere Akteure des regionalen Innovationssystems wie IHK, Handwerkskammer, Wirtschaftsförderer oder der Landkreis integriert. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.01.2020