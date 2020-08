Michael Huhn holt sich den Sieg und auch die beste Einzelrunde

Bad Mergentheim.Bei gutem Wetter trafen sich Mitglieder des Bahnen-Golf-Clubs Bad Mergentheim, um das alljährliche K.o.-Turnier auszutragen. Hierbei geht es im Duell Spieler gegen Spieler, wobei der jeweilige Sieger eine Runde weiterkam.

Die Einführungsrunde sollte für die Viertelfinals qualifizieren. Auch hier gab es schon einige achtbare Ergebnisse. Philipp Köhler spielte 21 Schläge, Patric Sprung und Michael Huhn kamen auf 22, dahinter Marianne und Karl-Otto Weber mit 25 und 26 Schlägen. Die 21 Schläge von Köhler sollten lange die beste Einzelrunde bleiben.

Im Viertelfinale kam es zu den Partien Horst Grossmann gegen Michael Huhn. Marianne Weber musste gegen ihrem Ehemann Karl-Otto Weber ran, Martina Huhn bekam es mit Michael Abendschein zu tun und Patric Sprung traf auf Philipp Köhler.

Martina Huhn spielte lediglich eine 29. Dieses Ergebnisse reichte jedoch gegen Michael Abendschein, der mit 37 Schlägen und einigen Tempofehlern aus der Runde kam.

Bei seinem ersten Turnier hatte es Horst Grossmann gegen Routinier Michael Huhn alles andere als einfach. Doch er machte seine Sache sehr gut. Bis Bahn zwölf trennten beide nur ein Schlag. Grossmann brachte Huhn ins Schwitzen – und das lag nicht nur an den Temperaturen. Doch dann war Grossmann das Glück nicht mehr hold, er musste den Temperaturen Tribut zollen. Am Ende ging die Partie mit 22 zu 34 Schlägen an Huhn.

Das Ehepaar-Duell zwischen Marianne und Karl-Otto Weber war auch lange spannend. Beide waren nervös, keiner wollte verlieren. An einigen Bahnen klappte es aber nicht wie gewohnt. Nach Bahn 18 stand Marianne als Siegerin fest und zog mit 30 zu 33 Schlägen ins Halbfinale ein.

Hart umkämpft

Das hart umkämpfte Duell zwischen Patric Sprung und Philipp Köhler hielt, was es versprach. Jeder Fehler könnte einer zuviel bedeuten. Sportwart Patric Sprung erreichte mit drei Fehlern 21 Schläge. Philipp hielt dem Druck letztendlich nicht stand und hatte mit 23 Schlägen das Nachsehen.

Die Verlierer spielten um die Plätze fünf bis acht, wobei durch Aufgabe von Horst Grossmann Platz acht bereits fest stand. Karl-Otto Weber, Philipp Köhler und Michael Abendschein sollten also nochmals zwei Runden für die Platzierungen absolvieren. Hier sicherte sich Philipp Platz fünf sichern mit 24 und 25 Schlägen, Platz sechs erreichte Karl-Otto Weber mit 60 Schlägen in diesen zwei Runden und Michael Abendschein belegte Rang sieben.

Katastrophaler Start

Im ersten Semifinale spielte Patric Sprung gegen Martina Huhn. Beide erwischten einen katastrophalen Start. Letzendlich sollte Martina Huhn mit 34 Schlägen den Kürzeren ziehen gegen die 28 Schläge von Patric Sprung.

Für eine Überraschung auf den ersten Bahnen sollte das zweite Halbfinale sorgen. Bereits nach wenigen Bahnen lag Marianne Weber mit zwei Schlägen vor Michael Huhn. Er ließ sich davon aber nicht beirren uns spielte konzentriert weiter. Marianne Weber patzte im Laufe der Runde und musste sich doch geschlagen geben. Michael Huhn spielte seine bereits dritte 22er-Runde. Marianne Weber kam auf 28 Schläge.

Das Spiel um Platz drei lautete Marianne Weber gegen Martina Huhn. Beide von der Hitze bereits erschöpft und nicht mehr mit vollster Konzentration, gaben nochmals alles, um den Platz auf dem Podium zu erreichen. Am Ende schaffte Martina Huhn mit 24 zu 26 Schlägen knapp Platz drei.

Das Finale zwischen Patric Sprung und Michael Huhn versprach nochmals spannend zu werden. Doch bei Sprung ließ nun auch die Konzentration nach und er machte gleich zu Beginn einige Fehler. Huhn, davon relativ unbeeindruckt, spielte weiter Ass um Ass. Bereits nach Bahn 13 sollte die Partie entschieden sein. Der Vorsprung von Huhn war groß genug. Dennoch versprach die Partie spannend zu bleiben, denn da war noch die beste Einzelrunde, die sich aktuell Philipp Köhler und Patric Sprung mit 21 Schlägen teilten. Diesen Titel wollte sich Huhn aber auf der Zielgeraden auch noch schnappen. Mit nur einem Fehler kam er an die letzte Bahn, dem „Blitz“. Die hohen Temperaturen total falsch eingeschätzt, spielte Huhn den Ball viel zu früh an die Bande und blieb hängen. Jetzt also der alles entscheidende Schlag. Seinen Fehler korrigierend, schlug Huhn den Ball jetzt etwas länger an der Bande und versenkte ihn im Loch – 20 Schläge. Somit sicherte sich Michael Huhn den Sieg mit 20 zu 26 Schlägen gegen Patric Sprung und sicherte sich doch noch mit 20 Schlägen die beste Einzelrunde. bgc

