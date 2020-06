Mergentheimer Bäder öffnen wohl am 3. Juli

Bad Mergentheim/Wachbach/Althausen.In Lauda, Tauberbischofsheim und Wertheim sind die Freibäder schon offen, in Weikersheim-Neubronn und Creglingen-Freudenbach sollen sie – bei gutem Wetter – an diesem Wochenende aufmachen. Die drei Bad Mergentheimer Freibäder, in der Au, in Wachbach und Althausen, werden laut Stadtverwaltung nächste Woche die Tore aufsperren. „Erster Öffnungs-Tag ist voraussichtlich der Freitag, 3. Juli“, teilt Pressesprecher Carsten Müller auf Nachfrage mit und erklärt weiter: „Wir bereiten bis dahin ein Online-System vor, das für die Besucher den unter Corona-Auflagen komfortabelsten Ticket-Service ermöglicht: ohne Zusatz-Gebühren, mit verbindlich reserviertem Zugang und sicherem Bezahlen. Die Details dazu werden nächste Woche vorgestellt.“ Müller erinnert auch daran, dass die Mitarbeiter in Kurzarbeit waren und drei Bäder zusammen vorbereitet werden mussten und es zudem noch Absprachen mit den Fördervereinen in Althausen und Wachbach bedurfte, da diese für den Tagesbetrieb jeweils vor Ort Sorge tragen. sabix/Bild: Heike Barowski

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.06.2020