Menschliche Pflichten im Fokus

Bad Mergentheim.Die Reihe „Philosophischer Abend“ greift Themen und Inhalte des Philosophenweges auf und vertieft diese. Nachdem es beim Auftaktaktabend im Herbst letzten Jahres um den Weisheitsbegriff ging, steht am Dienstag, 27. Oktober, die Frage nach dem Menschen und seiner Verantwortung im Mittelpunkt. Diese findet um 19.30 Uhr in der Wandelhalle im Kurpark in Bad Mergentheim statt.

Denken allein reicht nicht

Schon 1979 betonte der Philosoph Hans Jonas in seinem Werk „Das Prinzip Verantwortung“, dass es nicht ausreicht, nur darüber nachzudenken, wie Menschen miteinander umgehen, sondern dass diskutiert werden muss, wie der Mensch mit der Welt umgeht. Aufgrund seiner Handlungsmöglichkeiten komme dem Menschen besondere Verantwortung für die Zukunft der Welt zu.

Dieser Gedanke wird auf dem Bad Mergentheimer Philosophenweg auf Tafel 19 folgendermaßen zitiert: „Die Ehrfurcht vor jedem Leben muss uns davor schützen, der Zukunft wegen Leben der Gegenwart zu zerstören.“

Was bedeutet Verantwortung?

Der Abend setzt sich mit dieser Verantwortung des Menschen auseinander und beschäftigt sich dabei mit folgenden Fragen: Was bedeutet eigentlich Verantwortung? Wie lässt sie sich begründen? Worin besteht sie? Auf welche Themen und Bereiche bezieht sie sich? Wie weit reicht sie und wo endet sie?

Gestaltet wird der Abend von Referenten des Arbeitskreises Philosophenweg, der von der Katholischen Erwachsenenbildung, der Kulturseelsorge und dem Kulturverein Bad Mergentheim getragen wird. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Der Eintritt ist frei. pm

