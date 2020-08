Meinung der Bürger gefragt

„Wie möchten Sie 2035 leben?“ Diese Frage erörtert die Stadt. © Stadt

Bad Mergentheim.In die laufende Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes 2035 für Bad Mergentheim können sich Bürger ab sofort mittels einer Online-Umfrage einbringen.

Diese hat die Stadt auf ihrer Internetseite www.bad-mergentheim.de platziert und ruft die Einwohnerschaft zum Mitmachen auf. Der Fragebogen steht unter der Überschrift „Mein Leben in Bad Mergentheim 2035“. Die Erhebung und Auswertung der Daten erfolgt anonym.

Dabei werden folgende Leitfragen an die Bürger aufgegriffen: Wie möchten Sie 2035 in Bad Mergentheim leben? Welche Bedeutung hat die gesamte Stadt in all ihren Teilen in Ihrer Zukunftsplanung? Welche Themen haben Sie, die Sie und auch zukünftige Generationen betreffen?

Es gibt viele Aspekte der Stadt, die im Zuge der laufenden Konzept-Arbeit von jedem für die Zukunft mitgestaltet werden können. „Einige der vorrangigen nennen wir in der Befragung bereits und sind somit bei der Beantwortung behilflich“, erläutert Stadtplanerin Dana Mack. „Teilnehmer an der Umfrage sollten versuchen, ihr Bild der gesamten Stadt mit allen Stadtteilen einzubringen. Schon jetzt sagen wir allen, die mitmachen, ein herzliches Dankeschön!“

Das fertige Stadtentwicklungskonzept – kurz: „Stek“ – soll eine freiwillige Selbstverpflichtung und gemeinsame Richtschnur für die Zukunft werden. Es soll unter anderem die kommunalen Zielsetzungen der Themenbereiche Demografie, Wohnungsbedarf, Nahversorgung, Mobilität und Umweltschutz bis 2035 formulieren. Die Landesgartenschau-Konzeption der „Blühenden Quellen“ ist dabei als ein Baustein bereits integriert.

Im September und Oktober finden offene Bürgerwerkstätten in der Wandelhalle statt, die jeweils um 14 Uhr beginnen. Dort werden die vorgebrachten Themen im gemeinsamen Dialog bearbeitet. Bereits jetzt können Bürger sich anmelden unter stek@bad-mergentheim.de. Zusätzlich wird die Stadt eine Zufallsauswahl vornehmen und einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung noch einmal ganz direkt anschreiben und einladen. Das fertige Stadtentwicklungskonzept soll Ende 2021 verabschiedet werden. Ein Stadtentwicklungskonzept ist Grundvoraussetzung für den Antrag auf Städtebauförderung. Für das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau ist die Erstellung und Fortentwicklung eines gesamtörtlichen Konzepts obligatorisch, damit eine Kommune Fördermittel bekommt. stv

