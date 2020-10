Mehrere Pkw aufgebrochen

Main-Tauber-Kreis.Eine bisher unbekannte Person schlug am Freitag zwischen 12.15 und 12.25 Uhr in Bad Mergentheim die Scheibe eines BMW ein und entwendete eine Handtasche. Nach erfolgter Smartphone-Ortung durch die Geschädigte wurden deren Handtasche und weitere Dokumente in einem Waldstück aufgefunden. Eine EC-Karte sowie mehrere hundert Euro Bargeld fehlen weiterhin.

Zu ähnlichen Pkw-Aufbrüchen kam es im Verlauf des Wochenendes noch in Igersheim und in Tauberbischofsheim. Die Polizeireviere Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim haben die Ermittlungen aufgenommen suchen nach Zeugen. Hinweise können unter Telefon 07931/54990 beziehungsweise 09341/810 gemeldet werden. Die Polizei wies darauf hin, dass Wertsachen nicht im Fahrzeug liegen gelassen werden sollten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.10.2020