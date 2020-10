Mehrere Personen sind geflüchtet

Bad Mergentheim.Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum zwischen Freitag, 1.30 Uhr und Samstag, 11 Uhr einen in der Münzgasse geparkten BMW beim Rangieren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Ein weiterer unbekannter Autofahrer beschädigte, am Samstag zwischen 16 und 17 Uhr einen VW Golf, der in der Dr.-Schier-Straße am Straßenrand stand. Auch hier kümmerte sich der Unfallverursacher nicht um den entstandenen Schaden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen beider Unfälle sollten sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

