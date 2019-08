Mehrere Fehlalarme wegen Chlorgas-Austritt

Bad Mergentheim/Wachbach.Die Freiwillige Feuerwehr rückte am vergangenen Freitagabend zum Freibad Wachbach aus: Ein Chlorgas-Austritt war Grund für die Alarmierung. Einige Besucher befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Freibad – sie wurden evakuiert. Hinterher stellte sich ein Fehlalarm heraus; nicht der einzige bislang. Dazu teilt die Stadt mit: „Bereits 2018 hatten wir zwei Fehlalarme wegen Chlorgas-Austritt im Wachbacher Freibad. Wir nutzen das selbe Prüfsystem auch in den Freibädern in der Kernstadt und Althausen und dort gibt es keine Unregelmäßigkeiten. In diesem Jahr ist der Vorfall vom Wochenende der erste. Nach den unnötigen Alarmierungen 2018 ist ein Bauteil der Meldeanlage getauscht worden, das damals als Fehlerquelle ermittelt worden war. Was die Ursache für den neuerlichen Fehlalarm ist, wird derzeit geprüft. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Chlorgas-Alarm in zwei Schwellen ausgelöst wird. Bei uns wird bereits bei Überschreiten der niedrigsten Schwelle die Feuerwehr angefordert, um vor allem die Mitarbeiter an der Anlage zu schützen, die bei tatsächlichen Defekten einem großen Verletzungsrisiko ausgesetzt wären“, so Pressesprecher Carsten Müller. sabix/Bild: Angela Meglio

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019