Mehrere Farbschmierereien

Bad Mergentheim.Mit Sprühfarbe in den Farben Lila und Pink besprühten zwei Unbekannte Hauswände, Garagen, ein Parkhaus und ein Auto.

Am vergangenen Mittwochabend meldete ein Zeuge gegen 19 Uhr dass er soeben an den Parkplätzen des Schlosses in Bad Mergentheim zwei Männer beobachtete, die sein Auto mit Farbe besprühten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten weitere Farbschmierereien mit derselben Farbe in der Stifterstraße und am Parkhaus in der Zaisenmühlstraße entdeckt werden, die Täter konnten entkommen. Schriftzüge wie „420“ und „420 Crew“ wurden an die Objekte gesprüht.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen fanden die Taten zwischen 16 und 19 Uhr statt. Beschädigt wurden dabei mehrere Hauswände.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden unbekannten Schmierfinken geben können. Hinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019