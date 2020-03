Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Bad Mergentheim.Zwei Fahrzeuge einer Familie wurden am Freitag von Unbekannten zerkratzt. Gegen 13 Uhr standen beide Pkws noch unbeschädigt in Parkbuchten in der Milchlingstraße, auf Höhe der Einfahrt zur Von-Salza-Straße. Gegen 18.30 Uhr entdeckte ein 69-Jähriger dann Kratzer an der Beifahrertüre seines Fords. Am Samstagvormittag stellte auch der Schwiegersohn fest, dass sein Wagen, der hinter dem Ford abgestellt war, ebenfalls der Zerstörungswut der Unbekannten zum Opfer fiel und Kratzer davontrug. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Milchlingstraße beobachten konnten, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020