Mehr Unternehmen, viel mehr Flexibilität

Statt Busplänen und „Hop On – Hop Off“ heißt es bei der dritten Nacht der Ausbildung „Digital durchstarten“. Das ist etwas unpersönlicher, ansonsten bringt das Konzept aber einige Vorteile mit sich.

Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis. Man sagt ja, aller guten Dinge sind drei. Und so findet die dritte „Nacht der Ausbildung“ coronabedingt zwar in einem virtuellen Rahmen statt. „Das bringt aber auch Vorteile mit sich“, sagt Lutz Härterich (Autohaus Koch) im Gespräch mit den FN. Klar: Der persönliche Kontakt zwischen Schülern, Studenten und Unternehmen werde diesmal fehlen. Dafür gewinne die Veranstaltung aber an Flexibilität – die teilnehmenden Firmen sind an diesem Donnerstag von 17 bis 22 Uhr online.

Bequem ein- und ausloggen

Die Interessenten können sich bequem ein- und ausloggen und müssen sich nicht um die An- und Abfahrt kümmern.

Außerdem erziele die dritte Nacht der Ausbildung eine höhere Unternehmens-Reichweite – es sind, so Härterich, deutlich mehr Betriebe mit von der Partie. Neben Unternehmen und Institutionen aus dem Main-Tauber-Kreis konnte die Veranstaltung diesmal auch neue Betriebe aus den Gebieten Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Crailsheim gewinnen. Insgesamt sind es somit runde 50.

Eine detaillierte Ansicht (auch nach Rubriken wie Ausbildungsberufe und Orte) findet sich unter www.wj-nda-2020.de im Internet. Doch wie wird das Ganze funktionieren? Auf derselben Seite, der Landingpage der Nacht der Ausbildung, befindet sich eine Schaltfläche „Am Meeting der digitalen Nacht der Ausbildung 2020“ teilnehmen, das um 17 Uhr online geht.

Per Handy oder Computer

Von dort wird man erstmal auf die Seite von „Zoom“ weitergeleitet, von der Schüler und Studenten die Software für Videokonferenzen downloaden können. Mit dem Dienst können Nutzer über eine Desktop- oder Smartphone-App, über eine Weboberfläche, per Telefon oder über ein Konferenzraum-System an Online-Videokonferenzen in HD-Qualität teilnehmen. Gleichzeitig wird auf der Seite eine Meeting ID angezeigt. Ist „Zoom“ installiert, geben die Teilnehmer den Code ein – und schon geht es los.

Die Schüler müssen sich bei Zoom nicht registrieren und können mit jedem Gerät (Tablet, Smartphone oder Desktop-PC) teilnehmen – solange dieses Internet und Boxen hat. „Für die tiefergehenden Gespräche wäre dann ein Mikro und/oder eine Kamera hilfreich, dass nicht alles über den Chat gehen muss“, erklärt Projektleiter Lutz Härterich.

Virtuelle Räume

In verschiedenen, virtuellen Räumen präsentieren sich dann die Unternehmen. „Die Firmen haben immer einen Hauptraum und können dort (je nach Umsetzung der Firma) im großen Raum mit den Schülern ins Gespräch kommen und Chatten“, so Härterich. Bei Bedarf könne man Teilnehmer in sogenannte „Break-Out-Sessions“ verschieben, in denen die Schüler und Studenten im kleinen Kreis mit Vertretern der Firma ins Gespräch kommen.

Darüber hinaus werde es einen „virtuellen Busbahnhof“ geben, bei dem die Firmen mit Mitgliedern der Wirtschaftsjunioren sprechen. „Dieser Raum dient dazu, den Schülern bei Unklarheiten zum Ablauf zu helfen oder diese an ein Unternehmen anhand ihrer Bedürfnisse (Beispiel: ,Ich wohne in Bad Mergentheim und will Industriekaufmann lernen’) zu verweisen.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.10.2020