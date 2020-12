Mehr Schutz durch Corona-Testungen

Menschen haben soziale Kontakte nötig – auch in Corona-Zeiten. Doch gerade im Pflegeheimbereich gilt es, dabei die Gesundheit von Bewohnern und Mitarbeitern bestmöglich zu schützen.

Bad Mergentheim/Igersheim. Die Kontaktsperren, die im Frühjahr wegen des Corona-Virus notwendig waren, möchte niemand wiederholen. Damals kannten die Verantwortlichen keinen anderen Weg. Inzwischen gibt es genügend Schutzausrüstung und das Wissen um das Virus ist ungleich höher. Tests sind alltäglich und für die Anwendung in sensiblen Bereichen gelten Schnelltests als Gebot der Stunde. Die Fränkischen Nachrichten fragten bei allen Pflegeheimbetreibern in Bad Mergentheim und Igersheim nach, wie weit sie mit deren Einsatz im Alltag ihrer Einrichtungen sind.

Ganz vorne dran bei den Testungen auf das Corona-Virus ist die „Evangelische Heimstiftung Stuttgart (EHS)“, die in Bad Mergentheim das Eduard-Mörike-Haus und das Johann-Benedikt-Bembé-Stift betreibt. Sie ist auch der einzige Träger, der allen Besuchern Testungen anbietet. „Seit mehr als drei Wochen testen wir unsere Bewohner, Mitarbeiter und Besucher wöchentlich mit Antigen-Schnelltests auf Corona“ erfuhren wir von Regionaldirektorin Swantje Popp.

Genügend Testkits seien dank vorausschauender Planung vorhanden. Längst vor der Veröffentlichung der Teststrategie des Landes habe die EHS ihre Lager gefüllt. „Wer wartet, hat verloren“, stellte dazu Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider fest. Der Run auf die Antigen-Schnelltests mit der Ankündigung einer nationalen Teststrategie sei zu erwarten gewesen. Zudem habe man auch noch eine Bürokratiewelle bewältigen müssen: Zuerst sollte man auf die Teststrategie des Landes warten, dann Testkonzepte entwickeln, diese den Gesundheitsämtern vorlegen, dann Bescheid abwarten und dann Tests beschaffen. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Leute hat bei uns oberste Priorität“.

In allen 145 EHS-Pflegeeinrichtungen und auch im ambulanten Bereich bei den „Mobilen Diensten“ habe man das Nötige getan und für sehr viele Tests und zusätzliches Personal gesorgt. „Im Main-Tauber-Kreis sind wir dankbar dafür, neben unserem eigenen Pflegepersonal auch noch freiwillige Helfer aus dem Bereich Pflege und Medizin gefunden zu haben, die uns unterstützen“, so die Regionaldirektorin.

Bisher konnte die EHS 146 000 Antigenschnelltests erhalten, weitere Lieferungen sind angesagt. So können in den Einrichtungen der EHS im Main-Tauber-Kreis jetzt Bewohner und Mitarbeiter wöchentlich und dazu auch noch die Besucher getestet werden. Bei den „Mobilen Diensten“ gilt das gleiche für die Mitarbeiter und die Besucher der Tagespflegen. Den übrigen Kunden werden bei Bedarf Tests angeboten.

„Natürlich sind die Tests freiwillig“, informierte Roswitha Brenner, Leiterin des Johann-Benedikt-Bembé-Stifts in Bad Mergentheim, „aber wir finden super, dass insbesondere Bewohner und Mitarbeiter zum allergrößten Teil bereit sind, sich regelmäßig testen zu lassen. Auch Besucher freunden sich zunehmend mit dem Gedanken an und lassen uns Tests durchführen“. Dazu motiviert wohl auch der Test-Slogan der EHS: „Wir machen alle Abstriche. Aber stell dir vor, deiner dauert nur drei Sekunden“.

Keineswegs schmerzhaft

Auch der Pressevertreter nützte die Gelegenheit, diesen Schnelltest praktisch kennenzulernen. Vera Helwer, Pflegedienstleiterin im Eduard-Mörike-Haus, führte dabei ein langes Teststäbchen tief in die Nase ein, um dort vorhandene Corona-Viren abzustreichen. Diese Prozedur empfand er als durchaus unangenehm, aber keineswegs schmerzhaft. Alternativ bestehe, so erfuhr er, die Möglichkeit, eines Rachenabstrichs. Der sei zwar angenehmer, aber weniger genau.

Testungen sind nicht alles – gerade in Pflegeheimen sind weitere Schutzmaßnahmen wichtig. „Das durchgängige Tragen von FFP2-Masken durch unsere Mitarbeiter“, so Swantje Popp, „haben wir sofort angeordnet, als nach den Sommermonaten die Corona-Zahlen wieder langsam angestiegen sind“. Im Gegensatz zu den einfachen Alltagsmasken schützen die nicht nur das Gegenüber, sondern auch den Maskenträger selbst. „Da unsere Bewohner aufgrund ihrer Vorerkrankungen oder ihres Alters häufig keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können, ist dies in unseren Augen eine extrem wichtige Maßnahme, um eine Ausbreitung im Falle eines positiven Falls in einer Einrichtung einzudämmen“.

Durch die wöchentlichen Testungen habe man jetzt zusätzlich die Möglichkeit, „positive, noch völlig symptomlose und deshalb unerkannte Fälle schnell herauszufiltern und umgehend Maßnahmen zu ergreifen, die eine Ansteckung verhindern“. Mit dieser Strategie hoffe die EHS, Corona in ihren Häusern im Griff halten und gleichzeitig den Bewohnern die für ihr Wohlbefinden so wichtigen sozialen Kontakte zu ihren Angehörigen erhalten zu können. Niemand könne wissen, ob es nicht doch irgendwo zu einem Ausbruche komme. Doch „im Vergleich zum Frühjahr haben wir – ebenso wie die anderen Pflegeeinrichtungen – deutlich mehr Know-How und vor allem mehr Mittel, um sagen zu können, dass wir alles dafür getan haben, das zu verhindern.“

Häuser sind offen

Nach wie vor sind die Häuser der EHS offen – Bewohner dürfen das Haus verlassen, jedoch mit der klaren Maßgabe, sich an die „AHA-Regeln“ zu halten. Auch Besuche sind möglich – die Zahl der Besucher je Tag und Wohngruppe wurde jedoch deutlich reduziert und eine Anmeldung ist erforderlich.

Das geht über die Homepage des jeweiligen Hauses – im Eduard-Mörike-Haus sogar ganz einfach mit einem Datenerfassungsgerät am Eingang. Für die regelmäßigen Besucher gebe man dafür Chipkarten aus, informiert Hausdirektor Stefan Landwehr. „Dann müssen die Leute keine Daten mehr eingeben, sondern nur noch Gesundheitsfragen beantworten und dann misst das Gerät kontaktlos, ob jemand Fieber hat“.

Bei den übrigen Pflegeeinrichtungen Bad Mergentheims sind Corona-Schnelltests ebenfalls aktuell. „Jetzt fangen wir mit Testungen an“, war vom ASB-Seniorenheim „City-Park“ zu erfahren. Mitarbeiter und Bewohner würden 14-tägig getestet. An eine Testung von Besuchern sei nicht gedacht.

Pflegedienstleiterin Beate Wollmann, zuständig für die katholische Pflegeheime „Carolinum“ und „Hospital zum Heiligen Geist“, zeigte sich zuversichtlich, in allernächster Zeit mit regelmäßigen Schnelltests von Mitarbeitern und Bewohnern beginnen zu können. Man warte täglich auf die Lieferung der benötigten Testkits. Besucher wolle man nicht testen.

„Wir sind noch in einem Lernprozess“, erklärte Georg Susset, Geschäftsführer des Seniorenzentrums Schönblick in Igersheim. Immerhin sei der bürokratische Weg erfolgreich bewältigt. Jetzt teste man wöchentlich 25 Prozent der Mitarbeiter und Bewohner, sodass jeder einmal im Monat dran sei. Anlassbezogene Testungen kämen selbstverständlich dazu. Außerdem gebe es das Angebot eines monatlichen Tests für je einen Angehörigen der Bewohner. An Schnelltests für die übrigen Besucher sei nicht gedacht. Im Übrigen gebühre dem Gesundheitsamt, vor allem den Abteilungsleitern, großer Dank für die bisherige Unterstützung während der Corona-Pandemie. peka

