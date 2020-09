„Mehr Einwohner pro Hektar unterbringen“

Bad Mergentheim.Gegen den alleinigen Widerstand der Grünen wurde der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Kirchberg-Siebenwinden IV“ in Neunkirchen gefasst. 15 Bauplätze sind in der Verlängerung der Straße „Wolfentalblick“ und an einem neuen Wohnweg geplant. Hubert Schmieg kritisierte für die Grünen, dass das Neubaugebiet laut Regionalverband Heilbronn-Franken die eigentlich verlangte Mindest-Bruttowohndichte von 60 Einwohnern je Hektar nicht erreiche und dieser Schwellenwert in Bad Mergentheim ständig unterschritten werde. Stadtbaudirektor Bernd Straub verteidigte die Pläne: Aufgrund der Topographie und der Grundstücksgrenzen könne kein anderer Zuschnitt des Baugebiets erfolgen. Jordan Murphy (SPD) verlangte die Vorgaben des Regionalverbands künftig und wo immer möglich umzusetzen und durch kleinere Bauplätze die genutzten Flächen mehr zu verdichten. Die SPD werde darauf in Zukunft noch genauer achten. Von der Verwaltung forderte die SPD, dem Gemeinderat eine Gesamtübersicht zur Bruttowohndichte je Hektar der laufenden und geplanten Neubaugebiete inklusive Rechenweg zeitnah zur Verfügung zu stellen.

Ab Oktober bis Ende April 2021 soll nun bereits in Neunkirchen das Neubaugebiet erschlossen werden. Die Firma Bokmeier aus Bad Mergentheim erhielt mit 24:6-Stimmen den Zuschlag für die straßenverkehrliche Erschließung zum Preis von 172 000 Euro und ebenso für die abwassertechnische Erschließung für 665 000 Euro. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020