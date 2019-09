Mehr als 600 Teilnehmer reisten durch die Nacht

Es gab viel zu sehen und zu hören bei der „Nacht der Ausbildung“. Bei der Aktion der Wirtschaftsjunioren präsentierten 17 Unternehmen und die Duale Hochschule ihr Ausbildungsangebot.

Bad Mergentheim. Nicht nur in der Kurstadt fand am vergangenen Donnerstag eine „Nacht der Ausbildung“ statt, auch in Heilbronn, Crailsheim und Schwäbisch Hall hatten die dortigen Kreisorganisationen der

...