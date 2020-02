Mechanismen des weltweiten Klimawandels kritisch beleuchtet

Bad Mergentheim.Der Referent der Februar-Veranstaltung des Liberalen Forums war der Bad Mergenthei-mer Geograph Steven Michelbach, der sich sehr kritisch mit dem Klimawandel auseinandersetzt.

Er begann seinen bebilderten Vortrag mit der „erfreulichen Nachricht“, dass es den Eisbären derzeit gut gehe, dass sie bestens genährt seien und dass der Gesamtbestand aktuell zirka 39 000 Tiere betrage. Die wärmere Arktis der vergangenen Jahre bedeute für viele Tierarten eine Erholung der Bestände. Die Eisausdehnung sei im Januar 2020 die größte der letzten Jahre, so dass von einer bedrohlichen Entwicklung nicht die Rede sein könne, so seine Ansicht.

Michelbach ging im Laufe seines Vortrages auf die große Zahl von Faktoren ein, die schon immer auf das Klima Einfluss nahmen und stellte dabei die solare Wirkung als wesentlich in den Vordergrund. Aufgrund der Milankovic-Zyklen und der veränderlichen Sonneneruptionen unterliege die Erde einem nicht konstantem Teilchen- und Energie-strom. Die Folge ist die Registrierung von sich abwechselnden Kälte- und Wärmeperioden sowohl in der erdgeschichtlichen Vergangenheit aber auch gegenwärtig. Ein indirektes Maß der Sonnenaktivität ist die Zahl beziehungsweise Größe der Sonnenflecken, direkt kann aber der solare Ausstoß (Sonnenwind) auch durch Sonden gemessen werden. Aufgrund des schützenden Erdmagnetfeldes werde die zerstörerische Wirkung des solaren Teilchen-stroms unterbunden und so die Entstehung von Leben ermöglicht.

Die Klimawissenschaft, so der Referent, sei eine sehr komplexe Wissenschaft. Die physikalischen Zusammenhänge und gegenseitigen Abhängigkeiten seien noch nicht voll verstanden. Dank der Satellitentechnik und verbesserten Datenerhebung erkenne man den Einfluss der Sonne auf das Klima immer deutlicher. Da diese Erkenntnisse bis heute bei der Klimamodellierung nicht berücksichtigt würden (zum Beispiel kosmische Einflüsse auf Wolkenbildung), steht Michelbach insoweit zur folgenden Aussage des Weltklimarats: „Das Klimasystem ist besonders herausfordernd, weil bekannt ist, dass Bestandteile des Systems chaotisch sind. In der Klimaforschung- und Klima-Modellie-rung sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass wir es mit einem gekoppelten nichtlinearen System zu tun haben und deshalb eine Langzeit-Vorhersage zukünftiger Klimazustände nicht möglich ist.“

Seinen Ausführungen legte Michelbach unter anderem auch eigene Beobachtungen und Analysen zugrunde, wozu ihn seine Ausbildung und sein besonderes Interesse an der Klimatologie nach eigener Ansicht befähigen. Für die Beurteilung von Klimaänderungen müsse man das „Ganze“ im Blick haben. Und das umfasse alle klimabeeinflussenden Prozesse auf der Erde, einschließlich der kosmischen Vorgänge.

Wie in jeder Wissenschaft gebe es auch bei der Klimaforschung mehrere „Denkschulen“. Im Unterschied zu der derzeit gängigen Deutung, dass nämlich die Klimaerwärmung hauptsächlich durch Treibhausgase – und hier Kohlendioxid – mit einem nennenswerten menschengemachten Anteil verursacht sei, rückte Michelbach eher die solare Auswir-kung als wesentlich in den Vordergrund und verweist dabei auf Analysen internationaler Klimaforscher. Bei einer aktiveren Sonne werde der Golfstrom verstärkt und bringe mehr und wärmeres Meerwasser nach Nordeuropa, die Arktis erwärme sich. Bei einer schwächeren Sonne, schwächele auch der Golfstrom und die Arktis kühle wieder ab. In Europa gebe es dann wieder kältere Winter. Ein Teil der Klimawissenschaftler halte es auf Basis der Klimamodellierung aktuell noch für sehr wichtig, einen weiteren Anstieg des Kohlendioxids zu begrenzen. Ein anderer Teil begründe die Erwärmung der letzten Jahrzehnte allerdings mit den nach wie vor wirkenden natürlichen Zyklen und plädiere für eine gezieltere Anpassung, speziell an drohende kältere Klimaphasen. Einen schwerwiegenden Einfluss auf die sommerlichen Hitzerekorde sieht Michelbach in der rasant zunehmenden Ausdehnung der Städte und der Veränderung der Landschaft gegenüber dem Zustand vor 100 Jahren.

Die Zuhörer waren von der Komplexität der Klimaproblematik beeindruckt und nutzten die Gelegenheit für vertiefende Fragen. Der FDP-Ortsvorsitzende Prof. Wolfgang Tittor bedankte sich beim Referenten mit einem Weinpräsent. fdp

