Masken für Senioren als großzügige Spende

Tauberbischofsheim/Lauda-Königshofen.Um vor allem die Risikogruppe der Senioren vor einer Infektion zu schützen, hat die Geschäftsstelle Lauda-Königshofen des Malteser Hilfsdienstes 320 Alltagsmasken für die Bewohner im Haus Heimberg bereitgestellt. Diese wurden von der Malteser-Stadtbeauftragten Christiane Versbach kürzlich im Tauberbischofsheimer Seniorenzentrum übergeben. Dort wartete bereits eine Bewohner-Delegation, um die Spende in Empfang zu nehmen.

„Jeder Mensch hat andere Vorlieben und Bedürfnisse. Darauf wollen wir mit den unterschiedlichen Maskentypen eingehen“, sagte Christiane Versbach bei der Übergabe. „Wenn Sie sich nicht mehr so gut bewegen können, um eine Maske hinter dem Kopf zusammenzuknoten, eignen sich die Alltagsmasken mit Gummizug. Männern mit Vollbart empfehlen wir eine entsprechend große Maske und besonders krankheitsanfällige Senioren können eine Maske mit eingenähter Tasche bekommen. Darin kann ein Filter eingelegt werden, der dann nicht nur vor einer Virus-Übertragung, sondern auch vor einer Infektion schützt.“ Zudem gab Christiane Versbach wertvolle Tipps, wie die Masken richtig an- und abgelegt werden und wie man sie reinigen sollte: nämlich als Kochwäsche bei etwa 95 Grad.

Heimbeiratsvorsitzende Irmgard Günter: „Sie sehen, wir freuen uns alle riesig über die tolle Geste der fleißigen Näherinnen der Malteser, die neben Kinderbetreuung und Job auch noch an alte Menschen denken.“ Dem Dank schloss sich stellvertretend für das Seniorenzentrum Haus Heimberg auch Pflegedienstleitung Carina Möldner an: „Es ist wundervoll, zu sehen, dass die Welt außerhalb des Seniorenzentrums uns so sehr unterstützt.“

Für die Malteser war die Spendenübergabe im Haus Heimberg nach einer weiteren in Lauda bereits der zweite Einsatz für die ehrenamtlichen Näherinnen. Sozialdienst-Mitarbeiterin Brigitte Schwarz, die die Übergabe im Tauberbischofsheimer Seniorenzentrum koordiniert hat, berichtete: „Ich war völlig überwältigt, als Frau Versbach auf mich zugekommen ist. Ich wusste gar nicht, dass es so tolle Nähprojekte überhaupt gibt.“ ghtf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020