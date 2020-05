Masken für DRK-Ehrenamtliche übergeben

Bad Mergentheim.Das Stadtwerk Tauberfranken hat ein großes Kontingent Schutzmasken im Wert von rund 4500 Euro an das DRK im Main-Tauber-Kreis übergeben.

Der lokale Energieversorger hatte seine Kunden dazu aufgerufen, für eine bessere Kommunikation während der Corona-Krise ihren E-Mail-Kontakt anzugeben. Für jeden Kunden, der seine E-Mail-Adresse bis zum 31. Mai dem Stadtwerk mitteilt, spendet das Stadtwerk Masken an die ehrenamtlichen Helfer des DRK.

Manuela Grau und Klaus Eckel von den DRK Kreisverbänden Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim würdigten die Aktion. Die Masken würden bereits sehnlichst erwartet.

Durch die Spendenaktion wird ein zusätzlicher Anreiz geschaffen, sich registrieren zu lassen. „Uns ist viel daran gelegen persönlich für unsere Kunden erreichbar zu sein – auch wenn das in der Corona-Krise nicht immer einfach ist. Daher möchten wir die Voraussetzungen für eine kontaktlose Kommunikation schaffen – ganz einfach und schnell per E-Mail“, so Stadtwerk-Geschäftsführer Paul Gehrig in einer Pressemitteilung. pm

