Martinsgänse beschäftigten auch ARD-Tagesthemen

Bad Mergentheim.Die zweite Corona-Welle hat Deutschland voll erwischt, die Politik musste handeln mit einem Teil-Lockdown. Gaststätten mussten schließen – und damit haben es viele Betriebe mit einem traurigen November zu tun. So auch das Hotel-Restaurant Bundschu in der Badestadt.

Der November ist der klassische Gänse-Monat und ein Höhepunkt im kulinarischen Jahreskalender. „Wir haben viele Gäste, die jedes Jahr zum Martinsgans-Essen zu uns kommen“, berichtet Frank Bundschu. Und natürlich „haben wir rechtzeitig unsere Gänse bestellt und auch geliefert bekommen“. Es sind seit vielen Jahren ganz besondere Bratvögel, „denn wir legen Wert auf Saisonalität, Regionalität und gute Haltungsbedingungen. Das schmeckt man dann auch“, sagt der Hotelier.

Die Tiere stammen von der Stegmühle in Oberstetten. „Wir haben Freilauf-Gänse. Sie weiden auf einer Wiese, zugefüttert wird gentechnikfreies Getreide, Mais und Sojabohnen. Und schwimmen können sie im Mühlbach“, erklären Renate und Volker von Berg. Rund 150 drei Wochen alte Gössel (so heißen die jungen Gänse) haben sie im Mai gekauft. Fortan wächst und gedeiht – und jetzt sowie im Dezember ist die Zeit reif fürs Schlachten, denn die großen Bratvögel haben zum Jahresende Saison – in der Röhre und auf dem Teller. Die Tiere länger zu halten, „macht keinen Sinn. Im nächsten Jahr legen sie Eier, dann wird das Fleisch zäh.“

Somit standen gleich zwei Beteiligte vor der Frage: Wohin mit den vielen Gänsen? Es ist ein Problem, das gegenwärtig viele Gaststätten und ihre Lieferanten haben, und das nicht nur in Sachen Martins- und Weihnachtsgans. Das ebenfalls in Bad Mergentheim ansässige Hotel Alexa beispielsweise macht heuer „Wildwoche light“; die Gerichte werden im Außer-Haus-Verkauf angeboten.

Frank Bundschu suchte und fand eine Lösung, die auch das SWR-Fernsehen auf den Plan rief und deren Beitrag schließlich sogar in den ARD-Tagesthemen zu sehen war.

Gastronom Frank Bundschu berichtet: „Wir verkaufen die Gänse im Rohzustand an Bekannte, Freunde und Gäste. Die können sie dann in der heimischen Küche zubereiten“, so der Hotelier. Eine Anzeige in den Fränkischen Nachrichten („Gänse umständehalber abzugeben“) sowie Anrufe bei Freunden, Bekannten und Stammgästen zeigte eine „ungeahnte Wirkung, denn unsere 40 Gänse waren ganz schnell weg“. Das Interesse war so groß, dass Frank Bundschu eine Nachbestellung machte. Und die von Bergs lieferten am Donnerstag weitere 30 Bratvögel.

Tatsächlich erwies sich die Idee als Win-Win-Win-Situation, denn alle Beteiligten – Erzeuger, Gastronomie und Endverbraucher (vielfach Gäste) – haben etwas davon. „Es ist ja eine schwierige Zeit für unsere Branche, wir sind in der Zwickmühle“, weiß Bundschu, der als Dehoga-Kreisvorsitzender engen Kontakt zu seinen Berufskollegen hat.

Solidarität

„Aber die Aktion zeigt, dass die Gastronomie auch in Lockdown-Zeiten handeln kann. Und wir spüren da auch die Solidarität unserer Gäste.“

Auch die von Bergs sehen das so. „Es ist eine tolle Sache, die allen nützt. Wir können unsere Tiere absetzen, und sie werden sinnvoll verwertet. Die Käufer erhalten die Chance, Gänse aus der Region zu kaufen. Das bringt alle Beteiligten zusammen“, sagt Renate von Berg, die abschließend ergänzt, dass bei ihnen immer noch die Möglichkeit bestehe, sich seine regionale Martins- oder Weihnachtsgans zu sichern.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.11.2020