Mann von Auto erfasst und schwer verletzt

Bad Mergentheim/Herbsthausen.Ein Mann wurde auf der Bundesstraße zwischen Bad Mergentheim und Herbsthausen am Dienstag kurz vor 7 Uhr von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Mann war laut Polizeiangaben mit seinem Lkw von Bad Mergentheim in Richtung Herbsthausen unterwegs, als er dort anhielt um nach dem Weg zu fragen. Hierbei wurde er von einem entgegenkommenden VW erfasst, als er gerade aus dem Lkw gestiegen war. Der 66-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 26-jährige VW-Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.02.2021