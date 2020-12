Mann nach Streit verletzt

Bad Mergentheim.Bei einem Streit am Dienstagmittag in Bad Mergentheim wurde ein Mann verletzt (wir berichteten). Ein 34-Jähriger und ein 37-Jähriger waren gegen 12 Uhr in einer Wohnung in Streit geraten. Daraufhin bedrohte der Ältere den Jüngeren zunächst mit einem Messer, konnte aber von dem 34-Jährigen entwaffnet werden. Der Jüngere floh mit dem Messer in der Hand in Richtung der Wachbacher Straße, wo es zu einer erneuten Konfrontation der beiden Männer kam. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem der 37-Jährige verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kontrahent musste die Polizei mit aufs Revier begleiten.

