Mann lief auf die Bundesstraße 290

Bad Mergentheim.Ein Mann, der sich am vergangenen Donnerstagabend laut Einschätzung der Polizei wohl in einem drogenbedingten Ausnahmezustand befand, lief auf die Bundesstraße 290 in Bad Mergentheim. Der 36-Jährige war zuvor aufgrund von Drogenkonsum in ein Krankenhaus in der Uhlandstraße gebracht worden. Gegen 22.45 Uhr flüchtete der Mann von dort zunächst in die Buchener Straße, von wo er über eine Leitplanke der B 290 sprang und dann auf die Bundesstraße rannte. Dort fuhren zu dem Zeitpunkt etwa vier bis fünf Autos, die den 36-Jährigen wie durch ein Wunder nicht erfassten. Zur Aufklärung der Umstände sollten sich die Autofahrer beim zuständigen Polizeirevier Bad Mergentheim melden, Telefon 07931 / 54990. pol

