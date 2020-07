Manfred Throm übergibt den Stab an Fritz Forler

Bad Mergentheim.Eine bedeutende Veränderung gibt es beim TC Rot-Weiß Bad Mergentheim: Manfred Throm hat den Stab an Fritz Forler weitergegeben.

Das Kalenderjahr 2019 war im Vergleich zu 2020 ein unbekümmertes Tennisjahr, konnten doch alle Verbandsspiele und Turniere absolviert werden. Auf sportliche Erfolge, bauliche Optimierungen, das gesellschaftlich intakte Vereinsleben und eine solide Finanzlage blickte der Vorsitzende, Manfred Throm, bei der Jahreshauptversammlung des Vereins in seinem Rechenschaftsbericht zurück.

Manfred Throm hob dabei die erfolgreiche Jugendarbeit der Trainer Michael Haller, Juri Bastron und den jugendlichen Unterstützern Andela Cvisic und Michael Bastron hervor.

Sportwart Wolfgang Wunderle zeigte die beachtlichen Leistungen der Mannschaften auf: Aufsteiger des Jahres 2019 waren die Damen 1, die Herren 30, die Herren 40, die Juniorinnen und die Mannschaft des Kids-Cup U12. Bei den Stadtmeisterschaften in Löffelstelzen sicherten sich viele Tennisspielerinnen und Tennisspieler des TC Rot-Weiß erste und zweite Platzierungen.

In Vertretung des Schatzmeisters trug die zweite Vorsitzende, Claudia Wiegert, die finanzielle Entwicklung des abgelaufenen Kalenderjahres vor. Der Entlastung des Vorstandes, die Ehrenvorsitzender Harald Graefe beantragte, stimmten die Mitglieder zu.

Ämter an Jüngere

Vom bisherigen Vorstand verabschieden sich fünf Verantwortliche und übergeben ihre Ämter überwiegend an jüngere Mitglieder. So stellte Manfred Throm als Vorsitzender sein Amt zur Verfügung und Harald Graefe würdigte als Laudator in Reimform die herausragenden Verdienste des scheidenden Vorsitzenden. Throm sei ein hervorragender Verwalter und kreativer Gestalter.

Viele Projekte baulicher Art, Verschönerungen um das Clubhaus sowie gesellschaftliche Zusammenkünfte trügen seine Handschrift. Als Motivator und Anpacker habe er seine Mitstreiter überzeugt und mit ihnen seine Ideen vorbildlich umgesetzt. Die Bereitschaft, seine in zwei Jahrzehnten in leitender Funktion beim TC gesammelten Erfahrungen als Vorsitzender und Stellvertreter dem neu formierten Vorstand zur Verfügung zu stellen, zeigen ebenfalls seine hohe Identifikation mit dem Tennisclub. Ebenfalls 20 Jahre war Wolfgang Wunderle als Sportwart für den TC tätig. Sein sportliches Knowhow, sein uneingeschränktes und aktives Interesse an den Erfolgen der Mannschaften während der Medenrunden sowie bei der Organisation von Turnieren, seine überaus kompetente Unterstützung und Beratung in allen sportlichen Belangen haben ihn im besonderen ausgezeichnet. Throm fand für seinen Vorstandskollegen und guten Freund würdigende Worte, indem er die herausragende Arbeit Wunderles im Detail aufführte und seine Achtung vor dem sportlichen Lebenswerk zollte.

Auch Werner Schindler gibt seinen Posten als Schatzmeister ab. Diesen wird Marianne Retzbach ausfüllen. Sechs Jahre lang führte Schindler die Geschicke „in und ums Geld“ mit hohem Verantwortungsbewusstsein und Transparenz als Mitglied des Vorstandes. Die Kassenprüfer Hannelore Metzger und Theo Retzbach bescheinigten ihm eine korrekte und einwandfreie Kassenführung. Darüber hinaus stellte Schindler uneingeschränkt seine Arbeitskraft bei den unterschiedlichsten Aktivitäten zur Verfügung. Weiter aus dem Vorstand verabschiedete sich Herbert Konzal, der seit 2002 Schriftführer war stets in wohl gesetzten Worten das Vereinsgeschehen zu Papier brachte. Die ebenfalls ausscheidende zweite Vorsitzende Claudia Wiegert hatte in den vergangenen zwei Jahren Bereiche der Pressearbeit und Kommunikation zu den Mitgliedern übernommen. Als Höhepunkt des Abends wurden die herausragenden Leistungen von Manfred Throm, Wolfgang Wunderle sowie Karola Herrmann für ihr nimmermüdes Engagement für den TC Rot-Weiß Bad Mergentheim ausgezeichnet. So wurde Manfred Throm zum Ehrenvorsitzenden ernannt, Wolfgang Wunderle und Karola Herrmann erhielten die Ehrenmitgliedschaft.

Gute Seele des Vereins

Seit 1992 ist Karola Herrmann Vergnügungswartin des TC. Als gute Seele des Vereins gilt ihr Herz allen Mitgliedern. Sie sorgt zuverlässig und mit Herzblut für das leibliche Wohl und stellt dem Tennisclub uneingeschränkt ihr Organisationstalent bei den verschiedensten Vereinsaktivitäten zur Verfügung. Manfred Throm würdigte ihre hohe Identifikation mit dem TC und ihre außergewöhnlichen Verdienste.

Die neuen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. So wurde Fritz Forler in das Amt des Vorsitzender gewählt, Christian Rotter übernimmt den zweiten Vorsitz. Marianne Retzbach wird Schatzmeisterin und Michael Haller übernimmt das Amt des Jugendwartes. Neuer Sportwart wird Pascal Brunner. Zum Schriftführer wurde Mario Retzbach gewählt. Ralf Wittfeld bleibt im Amt des technischen Leiters und Karola Herrmann ist weiterhin Vergnügungswartin.

Dem Beirat gehören Andela Cvisic, Michael Bastron und Inge von Dalwigk an. Fritz Forler bedankte sich für das ihm und seinem Team entgegengebrachte Vertrauen und freut sich, den TC RW in eine weiterhin positive Zukunft zu führen. Er lobte die Bereitschaft der scheidenden Vorstandsmitglieder, ihr Wissen und ihre Erfahrung dem neu gewählten Vorstand zur Verfügung zu stellen. Dieser habe sich für die nächsten Jahre das Motto gesetzt: „Bewährtes bewahren und Neues wagen“. CW

