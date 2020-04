„Manche Patienten müssen wir gehen lassen“

Raphael Gerlach berichtet vom Alltag auf der Intensivstation. Mund- und Nasenpflege, Absaugen des Lungensekrets oder Intubation: Sicherheitsabstand können die Pfleger nicht immer halten.

Bad Mergentheim. Am stärksten ist Raphael Gerlach aus den letzten Tagen der ältere Mann in Erinnerung geblieben, der es ablehnte, sich an ein Beatmungsgerät anschließen zu lassen. „Wir haben ihm gesagt,

...