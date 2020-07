Mama Mareike als „Ersatz-Geiß“

Hund, Meerschweinchen, Goldhamster, Katze oder Wellensittich sind gemeinhin die „üblichen“ Haustiere. Doch es gibt auch noch ganz andere – etwa ein Rehkitz.

Althausen. Bis vor drei Wochen war für Oliver, Mareike, Luisa und Lukas Adelmann die Welt noch eine andere. Denn da fand Vater Oliver, ein Jäger, an der Bobstadter Straße ein verletztes Rehkitz und brachte es mit nach Hause.

Ein Kitz mit Narbe

„Es war wohl ein Autounfall“, erzählt er. Was mit der Mutter geschehen ist, „ist unklar. Ich habe versucht, sie zu finden, aber meine Nachsuche blieb erfolglos.“ Vermutlich sei sie bei der Kollision ebenfalls verletzt worden, flüchtete, legte sich „irgendwo“ ins Wundbett und verendete. Dem Kitz selbst sind die Folgen heute noch anzusehen – ein „Hörnchen“ an der rechten Stirnseite sowie eine Narbe an der rechten Hüfte machen deutlich, dass der Kontakt mit dem Auto auch für das Kleine heftig war.

„Ich habe mich entschlossen, das Kitz mit nach Hause zu nehmen und dort aufzuziehen“, erzählt Oliver Adelmann. Das sorgte für ein großes Hallo und Begeisterung, denn die Familienmitglieder schlossen das Tier sofort ins Herz. Und so ist die Familienwelt seither eine andere.

Besonders Ehefrau Mareike ist „nahezu rund um die Uhr“ gefordert, denn „ein Kitz braucht fast soviel Pflege wie ein Baby“, berichtet sie. „Alle drei Stunden Milch geben, das heißt auch, in der Nacht regelmäßig aufstehen und Fläschchen richten.“ Das Rickenkitz erhält dabei auch immer Streicheleinheiten. „Die erwartet es auch.“

Für das Kitz nehmen die Adelmanns viel Zeit und Mühe in Kauf, und das gilt auch für die Milch. Die stammt nicht von der Kuh, sondern ist, „weil’s besser der Art entspricht“, Ziegenmilch. Bio-Ziegenmilch, genauer gesagt. Das Kleine dankt diesen Aufwand mit eifrigem Wachstum. Noch trägt es die weißen Flecken am Rücken, und wenn es den Besucher mit seinen großen Augen anblickt, hat es gleich einen neuen Freund gefunden.

Fläschen und sonstiges Equipment war im Haushalt noch vorhanden, Söhnchen Lukas wird gerade mal zwei. Für ihn und seine siebenjährige Schwester Luisa ist das Kitz eine ganz tolle Sache.

Meist bewegt es sich im Hausgarten, wobei Bewegung eher die Ausnahme ist – Kitze liegen zumeist. In der Natur werden sie von der Mutter in hochstehenden Wiesen „abgelegt“ und dort regelmäßig aufgesucht und gesäugt. Erst nach und nach ziehen sie mit der Geiß durch Wald und Flur. Gesäugt werden sie etwa sechs Monate, wobei schon nach kurzer Zeit zunehmend Grünfutter aufgenommen wird.

Knapp ein Jahr brauchen sie, um zum Jährling (Bock) oder zum Schmalreh zu werden. Dann werden sie von der Mutter regelrecht verstoßen, denn die nächste Generation folgt; die Geiß braucht alle Energie und ihre ganze Aufmerksamkeit für ihre neuen Kinder. „Schmalrehe bleiben die weiblichen Rehe, bis sie zum ersten Mal setzen, also ein oder auch zwei Kitze zur Welt bringen. Dann sind sie Geißen“, erläutert Adelmann. Das wird bei diesem Kitz voraussichtlich 2022 sein.

Noch viel Zeit

Bis dahin aber ist noch viel Zeit. Die „Intensivpflege“ endet in rund zwei Monaten. „Noch bis September“ sei sie ,Ersatz-Geiß’“, sagt Mareike Adelmann. Dann komme das Kitz auf einen Bauernhof, „um sich an die Weite einer Weide zu gewöhnen“. Mittlerweile labt sich das Kitz neben der Milch zunehmend am Grün – die Blätter der Rebstöcke im Adelmannschen Hausgarten munden ihm sichtlich. „Gras, Kräuter – halt alles, was draußen wächst“ werde eifrig gesammelt und mitgebracht. Und Streicheleinheiten gibt’s von den Adelmann-Kindern ohnehin reichlich.

Als Haustier will die Familie ihr Reh nicht behalten. „Wir wollen das Kitz auswildern“, sagt Oliver Adelmann. Rehe seien schließlich Wildtiere, „und deshalb soll es wieder raus in die Natur, also zurück ins Revier“, betont der Jäger. Ob er das „Familien-Reh“ nach dem Auswildern irgendwann erlegt? „Nein, brächte ich nicht übers Herz. Außerdem bekommt das Kitz Ohrmarken. Dann sieht jeder Jäger, dass sie ein ganz besonderes Reh ist.“ Natürlich hat er seine Jägerkollegen informiert, und alle interessieren sich für das Wohl des Kitzes. Da werde viel und oft nachgefragt, berichtet Adelmann.

Kreisjägermeister froh

Auch Kreisjägermeister Hariolf Scherer ist „sehr froh, Mitglieder in unseren Reihen zu haben, die einen so zeitaufwendigen Einsatz für unsere Wildtiere erbringen. Ein Rehkitz aufziehen fordert die ganze Familie“, weiß Scherer und lobt das „großartige“ Engagement der Adelmanns.

Wie es denn sein werde, wenn die ganze Familie in etwa einem Jahr einen Spaziergang durch Revier macht und auf „ihr“ Reh trifft? Ob das junge Reh seine Pflegeeltern dann wiedererkennt, „weiß ich heute noch nicht. Da müssen wir abwarten“, sagt Oliver Adelmann. Aber auch, wenn das „Wiedersehen“ eine einseitige Sache sein wird, werden sich die Adelmanns immer an ihr Pflegekind erinnern.

„Sofort wieder“, sagt Mareike Adelmann auf die Frage, ob sie sich auf das Abenteuer Kitzaufzucht noch einmal einlassen würde, auch, wenn es Arbeit mache und Zeit erfordere. Und Verzicht: „In Urlaub fahren wir dieses Jahr nicht.“ Die Urlaubsplanung aber sei im Corona-Jahr 2020 ohnehin ein Vabanquespiel.

Tolle Erfahrung

Und so machen die Adelmanns diesen Sommer eben „Rehlaub“, und das ist „für uns alle eine tolle Erfahrung!“, betonen die Familienmitglieder übereinstimmend. Das Kitz nascht derweil weiter an einem Weinblatt und scheint glücklich und zufrieden.

