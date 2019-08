Maike Trentin-Meyer mit breiterer Verantwortung

Bad Mergentheim.Im Rahmen des Festaktes zur Eröffnung die Sonderausstellung wurde mit der Unterzeichnung einer Finanzierungsvereinbarung für das Deutschordensmuseum (DOM) in Bad Mergentheim von den vier Gesellschaftern der DOM Bad Mergentheim GmbH der Grundstein für eine Kooperation mit der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg gelegt (wir berichteten am 15. Juli).

„Das Land Baden-Württemberg nimmt die Verantwortung für das kulturelle Erbe sehr ernst“, versicherte Gisela Splett, Staatssekretärin im Finanzministerium des Landes.

Um künftig eine noch nachhaltigere betriebliche und kulturtouristische Weiterentwicklung des Museums und der Region zu ermöglichen, werden die SSG ab 2020 die operative Verantwortung für das Museum übernehmen. Neben dem Betrieb des DOM werden die SSG auch den Schlosspark als attraktives Ausflugs-ziel weiterentwickeln und zusammen mit dem Schloss zu einem kulturtouristischen Höhepunkt in der Region ausbauen. Die aktuelle DOM-Direktorin Maike Trentin-Meyer werde zu den SSG wechseln und als verantwortliche Konservatorin alle Monumente in der erweiterten Region Hohenlohe betreuen, also nicht nur das DOM, sondern unter anderem ebenfalls das Schloss Weikersheim sowie die Klöster Schöntal und Großcomburg. Zugleich dankte Splett der Direktorin für ihren rund 20-jährigen Einsatz.

Neben Splett und OB Udo Glatthaar signierten die Kooperationsvereinbarung Dr. Ulrich Derpa, Erster Landesbeamter des Landkreises, und Gernot-Uwe Dziallas, Vorsitzender des Vereins Deutschordensmuseum. pdw

