„Macht schon am Morgen wütend“

Ich möchte auf den Leserbrief vom 15. August von Dr. K. Hofmann antworten, der einen schon am Morgen wütend macht, wenn man die Zeitung liest, nehme aber nur zu dem Punkt Freibad Stellung.

Es gibt zahlreichen Studien darüber, wie gesund schwimmen ist. Es ist ein echter Allroundsport, gerade auch für viele ältere Menschen. Wer mal eine halbe Stunde wirklich zügig geschwommen ist, weiß, dass schwimmen wenig mit „Badengehen“ zu tun hat und echt anstrengend ist. Es ist eine überaus schonende Sportart für Gelenke und ebenso wirksam wie Joggen. Täglich kann man in dem Bad zahlreiche hochbetagte Senioren und viele andere Freizeitsportler treffen, welche ihre Bahnen schwimmen. Wie wichtig schwimmen für Kinder ist, darauf brauche ich hier nicht einzugehen. Die DLRG warnt ständig vor Schließungen von Bädern, da durch Nichtschwimmer die Badeunfälle steigen. Überall da, wo Freibäder geschlossen wurden, gehen die Leute in Flüsse und Seen. Dort ertrinken Menschen, da die angeblich unnötigen Bademeister (Dr. Hofmanns Aussage) nicht vorhanden sind, die im Freibad hervorragende Arbeit leisten. Im Übrigen nicht nur als Aufsicht.

