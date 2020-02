Lustige Gesellen starten in heiße Phase der närrischen Zeit

Bad Mergentheim.Die Kolpings-Narrengilde veranstaltet heute Abend für alle närrischen Märchedolerinnen die traditionelle Weiberfastnacht im katholischen Gemeindehaus. Unter dem Motto „Der Olymp steht Kopf, die Göttinnen spielen verrückt!“ wird DJ Cosmin (bekannt aus den Deutschen Charts) den Saal so richtig zum Brodeln bringen.

Die „Lustigen Gesellen“ haben für die kommenden fünf närrischen Tage noch ein Mammutprogramm zusammengestellt, bei dem jeder Jeck auf seine Kosten kommen kann. Los geht es am Samstag mit der zweiten Großen Prunksitzung. Am Sonntag besucht das Prinzenpaar mit dem gesamten Hofstaat die Heilige Messe um 10.30 Uhr im Münster. Für alle, die gerne tanzen und einen musikalischen närrischen Abend erleben wollen, ist der Rosenmontag vorgesehen.

Dann wird das Duo „Dolce Vita“ ab 20 Uhr für Stimmung sorgen. Die Kinder dürfen den großen Saal im Gemeindehaus dann am Fastnachtsdienstag ab 14.31 Uhr erobern. Mit der Weiberfastnacht am heutigen „Schmotzigen Donnerstag“ beginnt traditionell auch die Straßenfastnacht.

Doch was hat der „Gumpige Donnerstag“, wie er vielerorts auch genannt wird, mit den Frauen zu tun? Schon im 18. Jahrhundert, so kann man in den Chroniken lesen, soll es in manchen Nonnenklöstern einmal im Jahr eine Auszeit vom strengen Klosterleben gegeben haben. An Weiberfastnacht soll dort, wenn sich die Äbtissin zur Nachtruhe begeben hatte, getanzt und gesprungen worden sein.

Abschneiden von Krawatten

Erst im 20. Jahrhundert nahmen die Frauen selbst das Heft in die Hand, sie verweigerten den Männern den Gehorsam und schlossen sich zu Frauenvereinigungen zusammen.

Das abschneiden von Krawatten, um den Rangunterschied zwischen Chef und Arbeitnehmer aufzuheben, ist besonders im Rheinland sehr beliebt und weit verbreitet. Als kleine Entschädigung gibt es von den närrischen Frauen natürlich auch das ein oder andere Küsschen auf die Wange.

Doch Vorsicht: Der kecke Schnitt mit der Schere stellt streng genommen auch eine Sachbeschädigung dar. In Mergentheim wird man vom närrischen Spektakel in der Öffentlichkeit leider kaum etwas mitbekommen.

Es bleibt zu hoffen, dass in vielen Büros und an den Arbeitsplätzen noch ein wenig von diesem Fastnachtbrauch erhalten geblieben ist und die Vorgesetzten heute ein Auge zudrücken und ein Einsehen mit dem närrischen Treiben der aufmüpfigen Fastnachter haben werden.

