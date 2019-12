„Loyalität für Unternehmen wichtig“

Langjährige Mitarbeiter wurden jetzt bei der Firma Müller Martini Buchtechnologie in Bad Mergentheim geehrt.

Bad Mergentheim. Die Mitarbeiter wurden im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung für ihre langjährige und engagierte Mitarbeit ausgezeichnet. 15, 20, 25, 30, 35, 40 und sogar 45 Jahre halten sie Müller Martini – ehemals VBF Buchtechnologie – schon die Treue.

Geschäftsführer Jürgen Noll ging in seiner Ansprache auf die seit einigen Jahren veränderten Anforderungen des Unternehmens ein.

Müller Martini verkaufe im Jahr etwa 200 Maschinen in alle Herren Länder. Dabei seien inzwischen sehr viele kundenspezifisch ausgestattet. Die Kunden erwarteten nicht nur die Installation dieser Maschinen, sondern deren Einbindung in den Workflow ihres Betriebes.

Der Betreuungsaufwand, sowohl online als auch vor Ort bei den Kunden, sei deutlich gestiegen. Solche Anforderungen könne ein Maschinenbauunternehmen nur erfüllen, wenn es auf erfahrene Mitarbeiter mit einem großen Wissensschatz zählen könne. Noll betonte in seiner Ansprache, wie wichtig deshalb die Loyalität der Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg sei. Als Dienstältester der Jubilare blickt Josef Wiedermann auf 45 Jahre Firmenzugehörigkeit. Der frühere Außendienstmonteur ist seit einigen Jahren im Vorführraum von Müller Martini für den Ableimbereich zuständig. Armin Bayer, Ausbildungsleiter, Leiter der Expressfertigung und „Facility Manager“ konnte für 40 Jahre Firmenzugehörigkeit geehrt werden. Bertram Staudinger aus dem Ersatzteil-Team mit Mechaniker- und Elektroausbildung gehört dem Unternehmen seit 35 Jahren an.

Martin Lieb, Elektroanlageninstallateur und zuständig für die Buchlinien-Endabnahme sowie Außendienstmonteur Reiner Ehrmann arbeiten seit 30 Jahren in der Firma.

Der Teamleiter der Elektromontage, Stefan Pfenning, wurde für 25 Jahre geehrt. Diplom-Ingenieur Matthias Wulf aus der Konstruktionsabteilung und Lagermitarbeiterin Hedwig Gabel leisten seit 20 Jahren ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg. Sechs Mitarbeiter wurden für 15-jährige Betriebszugehörigkeit gewürdigt: Lucia Schultz-Henninger aus der Technischen Dokumentation, Thomas Bartholme von der Elektromontage und Inbetriebnahme, Florian Grohmann von der Fadenheftmontage, Lagermitarbeiter Thomas Wülk, Boris König von der Buchlinienmontage und Alois Gruber von der Dreischneidermontage. Jürgen Noll erinnerte an den Werdegang und die Verdienste jedes Einzelnen. Er dankte den Jubilaren für ihr langjähriges Engagement, für ihre Flexibilität und ihre Einsatzbereitschaft. Nicht ganz zu den Jubilaren gehörte Bernhard Lanig, der in diesem Jahr, nur wenige Monate bevor sich sein Firmeneintritt zum 50. Mal jährte, in Pension ging. Auch wenn er die 50 Jahre nicht ganz erreicht hat, so nimmt er doch eine herausragende Stellung ein. Er war bei Müller Martini Buchtechnologie sowohl der Mitarbeiter mit der längsten Firmenzugehörigkeit, als auch der erste Lehrling, der jemals bei VBF, der Vorgängerfirma von Müller Martini Buchtechnologie, ausgebildet wurde. Auch er wurde für seinen Einsatz gewürdigt pm

