„Lohnende Arbeit im Interesse der Natur“

Bad Mergentheim.Mit Messerbalken, Rechen und Gabel war die Naturschutzgruppe Taubergrund aktiv: Sie betrieb Biotoppflege in Markelsheim und Edelfingen.

Arbeitseinsätze der besonderen Art gab es nicht nur für die Aktiven der Naturschutzgruppe Taubergrund. Auch freiwillige Helfer aus der Bürgerschaft packten mit an. In Edelfingen wurden das „Auwäldchen“ und eine Streuobstwiese gepflegt; in Markelsheim ein aufgelassener Weinberg im „Weingarten Ried“.

„Jahreszeitlich bedingt ging es darum, in den betreffenden Biotopen den Aufwuchs zu mähen, zu sammeln und abzufahren. Wir wollen diese Biotope frei halten und eine Verbuschung sowie die Ansiedlung von Neophyten verhindern“, erklärt Elmar Patermann in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Pflegemaßnahmen im Spätsommer gehören zu den regelmäßigen Arbeitseinsätzen der Naturschutzgruppe.

Noch etwas frisch war es am Morgen, doch schon ab 10.30 Uhr heizte die Sonne im Zusammenwirken mit der eingesetzten Muskelkraft den Helfern kräftig ein. Dank der zahlreichen Mitwirkenden ging die Arbeit allerdings gut voran, und so konnten die Arbeit in den beiden Edelfinger Biotopen bereits am Vormittag abgeschlossen werden. Vor Ort gab es dann ein Essen, das Helga Meinikheim zu bereitet hatte. Im Biotop im Markelsheimer „Weingarten Ried“ – eine Steillage – wurde am Nachmittag mit der Mahd begonnen, auch hier war nach wenigen Stunden das Tagwerk vollbracht.

Insgesamt eine „Arbeit, die sich im Interesse der Natur gelohnt hat“, bilanzierte Patermann. Und die Helfer bekamen auch einiges zu sehen: „Es wurde nie langweilig, denn zahlreiche Eidechsen, ein Turmfalke, diverse Greife und Singvögel sowie viele Insekten zogen immer wieder das Interesse auf sich.“ Das Mähgut wurde jeweils gesammelt und fachgerecht entsorgt.

„Unser Ziel ist es, auf den entsprechenden Flächen die ‚Ausmagerung’ anzuregen und so für ein standort- und artgerechtes Tier- und Pflanzenleben zu sorgen“, verweist die Naturschutzgruppe Taubergrund auf die selbstgestellte Aufgabe. Außerdem gelte es, so genannte Neophyten, also invasive, nicht heimische Pflanzen wie beispielsweise die orientalische Zackenschote, die beim flüchtigen Hinsehen leicht mit dem Raps verwechselt wird, zurückzudrängen und so diesen einzigartigen Feuchtwiesen-Lebensraum (Auwäldchen in Edelfingen) und den für das Taubertal typischen Muschelkalk-Trockenhang (in Markelsheim) der jeweils optimal angepassten heimischen Fauna und Flora zu erhalten. nsg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020