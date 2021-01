Löffelstelzer Kinder gehen ab Herbst in die Edelfinger Grundschule

Bad Mergentheim.Noch besuchen die Grundschulkinder aus Löffelstelzen die Grundschule in Bad Mergentheim. Da die Betreuungs- und Schulsituation in der Kernstadt aber laut Stadtverwaltung „angespannt ist“, beschloss der Gemeinderat am Donnerstag eine Änderung der Schulbezirke ab September 2021. Dann gehen die Löffelstelzer Kinder in die sanierte und erweiterte Grundschule Edelfingen.

Einstimmig votierten die Stadträte dafür und sie gaben auch Ortsvorsteher Michael Müller Rückendeckung bei seiner gestellten Bedingung: „Es gibt keinen Umstieg der Grundschüler“, die mit Bus von Löffelstelzen über den Mergentheimer Bahnhof nach Edelfingen transportiert werden. Thomas Tuschhoff (Grüne) kritisierte: „Ich bin ein bisschen unzufrieden, denn die Busbeförderung ohne Umstieg stand von Anfang als Forderung im Raum und ist bis heute nicht endgültig zugesagt.“ Andreas Lehr (CDU) war sich sicher, dass der Bus ohne Umstieg kommt und Oberbürgermeister Udo Glatthaar schob nach: „Die Dinge sind im Fluss.“ Sowohl er als auch die Verwaltung wollten dies möglich machen und er sei da sehr zuversichtlich, dass es auch so komme.

Für die Schulbezirksänderung hatten sich auch die Schulleiterinnen sowie die Ortschaftsräte Edelfingen und Löffelstelzen im Vorfeld ausgesprochen. Die Eltern wurden in Versammlungen informiert.

Beschlossen wurde ebenso, dass die Kinder aus der Grundschule Bad Mergentheim „ausgeschlichen“ werden. Das heißt, es beginnt mit Klasse 1 und in jedem Schuljahr kommt dann eine weitere Klassestufe hinzu, die nach Edelfingen wechselt. Da die Grundschule Edelfingen laut Ratsvorlage „erst im Dezember 2021 fertig sein wird“, werden die Erstklässler aus Löffelstelzen von September bis Dezember gemeinsam mit den Edelfinger Grundschülern im Ausweichquartier im Mergentheimer Schulzentrum Au beschult und dann zum Jahresende gemeinsam nach Edelfingen umziehen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.01.2021