Live zur Fahrkarte per Videokonferenz

Bad Mergentheim.Ergänzend zum personenbedienten Verkauf am Schalter startete Anfang März der videobasierte Verkauf in den modernisierten Westfrankenbahn-Reisezentren Bad Mergentheim und Miltenberg.

Das mit Bildschirm, Mikrofon und Lautsprecher sowie einem modifizierten Fahrkartenautomaten ausgestattete Video-Reisezentrum bietet neben der persönlichen Beratung auch den Verkauf von Fahrscheinen an. Der Kunde erhält im Video-Reisezentrum den gleichen Service, den er aus dem Reisezentrum gewohnt ist – aber zu längeren Öffnungszeiten.

Und so funktioniert das Video-Reisezentrum: Per Knopfdruck meldet sich der Kunde in der Video-Zentrale Schweinfurt.

Der Reiseberater schaltet sich auf und ist nun mit dem Kunden per Videokonferenz und Sprachverbindung verbunden.

Auf einem zweiten Bildschirm verfolgt der Kunde die Arbeitsschritte des Reiseberaters, wie zum Beispiel die Suche nach einer Verbindung oder einem günstigen Fahrpreis.

Fahrkarten, Reservierungen und Bahn-Cards werden direkt in der Kabine erstellt und können mit Bargeld, EC- oder Kreditkarte bezahlt werden. Der Kunde hat damit Möglichkeit bei Wartezeiten am Schalter und außerhalb der regulären Öffnungszeiten kompetente Beratung zu erhalten und einen Fahrschein zu kaufen. db

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020