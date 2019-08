Röttingen.Der Schauspieler und Produzent Jan Josef Liefers ist auch als Musiker sehr erfolgreich. Am Dienstag, 13. August, können Besucher um 20 Uhr seinen letzte Woche gefeierten 55. Geburtstag mit ihm nachfeiern. Gemeinsam mit seiner Band „Radio Doria“ spielt er Open Air bei den Frankenfestspielen Röttingen.

So können sich die Festspielbesucher mit Radio Doria auf ein neues Highlight freuen. Anknüpfend an ihre erfolgreichen Konzertreisen 2018 zum aktuellen Album „2 Seiten“, setzen Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria nun mit erweitertem Programm noch einen drauf und präsentieren ihre Live-Show unter freiem Himmel. Bei ihren Sommerkonzerten können sich die Fans nicht nur auf alle Highlights aus dem aktuellen Album freuen, Radio Doria werden zudem einen Song der fiktionalen Band „Bochums Steine“ aus dem Herbst-Kinohighlight „So viel Zeit“ mit Jan Josef Liefers in der Hauptrolle im Gepäck haben: Im Film spielt der Schauspieler Liefers einen Band-Leader, der zuletzt sehr viel weniger erfolgreich war als der Musiker Liefers mit seiner Band Radio Doria, sich dann aber im Film um so fulminanter zurückmeldet.

