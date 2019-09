Literaturfilme im Kino

Bad Mergentheim.Jeden ersten Dienstag im Monat zeigt die Buchhandlung Moritz und Lux in Zusammenarbeit mit dem Bad Mergentheimer Kino „Movies“ eine Literaturverfilmung.

Eine bunte Mischung aus älteren und neuen Filmen, ausschlaggebend ist, dass ein Buch die Grundlage des Filmes ist. Jetzt steht das Programm für die nächsten vier Monate: Am 1. Oktober wird der Film „Der Distelfink“ mit Ansel Elgort, Finn Wolfhard, Sarah Paulson und Nicole Kidman in den Hauptrollen gezeigt. Der Novemberfilm am Dienstag, 5. November, heißt „The Hate U Give“ nach dem Roman von Angie Thomas, ein All-Age-Roman zum Thema Rassismus. Am 3. Dezember geht es dann weiter mit „Am Strand“ nach dem Roman von Ian McEwan, angesiedelt im prüden England der 60er Jahre. Spannend wie ein Thriller und gleichzeitig ergreifend. „Nach einer wahren Geschichte“ von Delphine de Vigan wird am 7. Januar gezeigt.

