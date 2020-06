Literatur-AG trotzt Corona-Krise mit einem Buch

Bad Mergentheim.Seit nunmehr fünf Jahren ist die Literatur-AG eine feste Größe an der Kopernikus-Realschule in Bad Mergentheim. Diese Arbeitsgemeinschaft bietet im Schulalltag eine Auszeit, in der Raum für Gedankenspiele, Sprachexperimente und Wortwelten gegeben ist.

Abenteuer

Abseits vom Regelunterricht lassen sich die Schüler auf Abenteuer mit ihren Ideen ein, die sie in freien Textformen gestalten.

In den letzten Jahren konnten sie ihre Texte an Literaturabenden vortragen, was diesen noch mehr Gestalt gab, da die Autoren ihre ganz eigenen Wortwelten vortrugen.

Neue Wege

Dieses Jahr verlangen außergewöhnlichen Zeiten neue Wege und somit kann die Literatur-AG mit Stolz die erste Auflage ihrer Anthologie „Flausen im Kopf“ präsentieren.

Textsammlung

Eine Textsammlung von Schülern aus den Klasse 6 bis 10 erwartet den interessierten Leser mit unterschiedlichsten Themen und Textformen. Auf 152 Seiten findet man Texte als Originale – stilistisch nicht verändert.

Das Taschenbuch ist mit Illustrationen bereichert und das Deckblatt wurde von einer Schülerin zu einem Text aus der AG kreiert.

Abgabestellen

Das Buch ist im Sekretariat der Kopernikus-Realschule oder in der Buchhandlung Moritz und Lux erhältlich. kop

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.06.2020