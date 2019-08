Lieder von Liebe und Hass

Am Samstag, 24. August, spielt das „Leonard-Cohen-Project“ in der Wandelhalle. © Frank Erber

Bad Mergentheim.„Songs of Love and Hate“ ist ein Album des kanadischen Musikers und Poeten Leonard Cohen aus dem Jahr 1971. Da sich dieses Thema aber wie ein roter Faden durch fast alle seine Werke zieht, wurde es auch zum Titel der ersten gemeinsamen Produktion des „Leonard-Cohen-Projects“. Am Samstag, 24. August, spielen sie um 19.30 Uhr in der Wandelhalle. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr.

Die Musiker Thomas Schmolz (Gitarre), Jürgen Gutmann (Gitarre, Gesang) und Manuel Dempfle (Gitarre, Gesang) konzentrieren sich vor allem auf die frühen Lieder des Poeten Cohen, die von seiner markanten Stimme und Gitarrenbegleitung geprägt sind. Das Trio spielt diese Songs in einer eigenen, ganz auf Gitarre und Gesang reduzierten und doch authentischen Version.

Karten gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. kv

