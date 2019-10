Lichterprozession zum Rosenkranzfest

Bad Mergentheim.Jedes Jahr Anfang Oktober feiert die katholische Kirche das Rosenkranzfest, das auf den Seesieg von Lepanto zurückgeht, bei dem, wie durch ein Wunder, die weit unterlegenen christlichen Galeeren die Übermacht der türkischen Schiffe bezwang.

Der Rosenkranz ist ein betrachtendes Gebet, das dem Leben Mariens als Vorbild für unser Leben gewidmet ist. In vielen Kirchen finden im ganzen Monat Oktober Rosenkranzandachten statt.

Ein Rosenkranz soll der Legende nach dem Heiligen Dominikus Anfang des 13. Jahrhunderts von Maria persönlich übergeben worden sein, die ihn auch lehrte, wie man ihn beten sollte. Das Gleiche wird auch vom Hl. Bernhard von Clairvaux (1090-1153) berichtet.

Noch vor Beginn des 16. Jahrhunderts kannte und schätzte fast ganz Europa den Rosenkranz. Aus dem Jahr 1504 gibt es eine Holzstatue, die den hl. Bruder Klaus von Flüe mit einem Rosenkranz in der Hand zeigt. Der Rosenkranz ist ein betrachtendes Gebet, durch das man durch die Augen Mariens auf das Leben Jesu blickt.

Anlässlich des Rosenkranzfestes lud die katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist alle zur Lichterprozession ein. Trotz des regnerischen Wetters trafen sich gut 100 Personen an der Kapuzinerkirche und zogen mit Regenschirmen und roten Lichtern in der Hand, begleitet von der Wallfahrtskapelle singend und betend durch die Stadt. Der Weg führt durch die Kapuzinerstraße, den Pfarrgang, die Mühlwehrstraße, die Wettgasse zur Marienkirche. Unterwegs machte man Halt an der einen oder anderen Marienstatue. Bad Mergentheim hat sehr viele Marienstatuen. An vielen laufen wir täglich vorbei, ohne sie wirklich zur Kenntnis zu nehmen. Wissenswertes über die jeweilige Marienfigur und kurze Besinnungstexte luden zum Nachdenken ein.

Die letzte Station bildete die Marienkirche. Dort konnte dann auch die am Morgen von Dekan Ulrich Skobowsky geweihte neue Fahne der Rosenkranzbruderschaft bewundert werden. Aufgrund des nassen Wetters konnte sie nicht an der Lichterprozession teilnehmen Eine neue Fahne war nötig geworden, da die alte sich in Auflösung befand und eine Reparatur nicht mehr möglich schien.

Die neue Fahne wurde in Handarbeit Stich für Stich von Schwester Adelrita (Weiß) von den Anbetungsschwestern aus Berg-Schönstatt in bewundernswerter Weise gearbeitet. Ein Schmuckstück.

Nach dem Abschluss in der Marienkirche gab es noch Gelegenheit zum Gespräch bei einem Getränk im Kreuzgang. Dank wurde allen gesagt, die an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt waren. Fi

