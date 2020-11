Leuchtende Schirme, schmucke Buden und viele Aktionen

Bad Mergentheim.Mit festlicher Gestaltung und einer ganzen Reihe besonderer Aktionen soll das vorweihnachtliche Bummeln in der Bad Mergentheimer Innenstadt auch in diesem Jahr zum Erlebnis werden. Die liebgewonnen Weihnachtsmarkt-Hütten gehören genauso dazu wie eine winterliche Neugestaltung der „Umbrella Street“.

„Ob urbanes Flair in der Fußgängerzone oder gemütliches Schlendern durch charmante Gassen: Die vielseitig aufgestellte Einkaufsstadt Bad Mergentheim soll der schönste Rahmen fürs weihnachtliche Einkaufserlebnis werden“, formuliert Oberbürgermeister Udo Glatthaar das gemeinsame Ziel aller Abteilungen im Rathaus. Denn gerade jetzt gelte es, ein Zeichen zu setzen, um den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen. Der Rathauschef vertraut darauf, dass die Menschen besonnen genug sind, das Angebot zu schätzen und sich gemäß den notwendigen Regeln zu verhalten.

Die geschmückten Altstadtfassaden und mit Zweigen überspannten Straßen sind dabei in diesem Jahr nicht der einzige Hingucker. Der Gänsmarkt präsentiert sich in einer winterlichen Variante: Weiße Schirme, die von Hunderten kleinen Lichtern erleuchtet werden, schaffen eine besonders festliche Atmosphäre. Sie strahlen herab auf eine ebenfalls neue Platz-Gestaltung mit Weihnachtsbäumen. Im wahren Wortsinn „neu aufgestellt“ hat die Stadt ihren Hütten-Zauber: Um der aktuellen Situation gerecht zu werden und Menschenansammlungen zu vermeiden, stehen knapp 20 Stände nicht im Ensemble, sondern als einzelne Verkaufsstellen in der gesamten Innenstadt verteilt vor den Geschäften. Die Hütten sind täglich außer sonntags geöffnet von Donnerstag, 3. Dezember, bis einschließlich Samstag, 19. Dezember.

Weitere Anreize, geplante Geschenke in Bad Mergentheim zu kaufen, sind die Aktionen im Bereich Mobilität: Die kostenlose Parkzeit in den Parkhäusern Altstadt/Schloss sowie Bahnhof wird an allen Adventssamstagen von einer auf zwei Stunden erhöht. Außerdem fährt der Stadtbus an den Adventssamstagen gratis. Details können unter www.bad-mergentheim.de/stadtbus eingesehen werden.

Und schließlich gibt es noch eine ordentliche Portion Humor: Ab Dezember sind quer durch die Innenstadt die witzigen Werke des Cartoonisten „Tetsche“ in diversen Schaufenstern zu finden. Die Aktion knüpft an die Schaufenster-Präsentation von Uli-Stein-Cartoons im Sommer an, die auf großen Zuspruch gestoßen war. Die neuen Tetsche-Motive geben dem Einkaufsbummel oder dem Spaziergang noch einmal eine besonders humorvolle Note. Gleichzeitig sind sie ein Vorgeschmack auf eine neue Ausstellung, die ab 6. Februar im Kulturforum gezeigt wird. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020