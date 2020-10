Letzte „Balkonmusik“ bei Fackelschein

Bad Mergentheim.Zum Saisonende spielt der Deutschmeister-Spielmannszug am Freitag, 16. Oktober, um 20.30 Uhr die letzte „Balkonmusik“ in diesem Jahr. Es erklingen von der Altane des Alten Rathauses auf dem Marktplatz fünf Musikstücke sowie einige weitere vor dem Rathaus. Das Abschlusskonzert wird außerdem ein besonderes, da es bei Fackelschein stattfindet. Eine Abordnung des Spielmannszuges musiziert in blau-weißer Tracht. Ein Sprecher wird die jeweiligen Stücke kurz vorstellen. Die beste Sicht auf die Musiker hat man von der Mitte des Marktplatzes aus. Musiziert wird etwa eine Viertelstunde. Auf die gängigen Abstands- und Hygieneregeln muss geachtet werden. Bild: Spielmannszug

