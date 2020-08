Lesungen im Klanggarten

Bad Mergentheim.Das beliebte Festival „Literatur im Schloss“ findet am Wochenende wieder statt. Erstmals wird die Veranstaltung im Klanggarten des Kurparks ausgerichtet.

Mit den Open-Air-Lesungen haben sich die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gemeinsam mit der Stadt und der Kurverwaltung Bad Mergentheim etwas Besonderes einfallen lassen, um den coronabedingten Einschränkungen Rechnung zu tragen.

Auftakt mit Anna Katharina Hahn

Den Auftakt zum Sommerfestival „Literatur im Schloss“ macht die Stuttgarter Autorin Anna Katharina Hahn am Freitag, 28. August, um 20 Uhr: Sie liest aus ihrem neuen Buch „Aus und davon“.

Der vielschichtige und entlarvende Familienroman, der im bürgerlichen Stuttgarter Milieu angesiedelt ist und bis in die USA ausgreift, erschien im Frühjahr dieses Jahres und ist zum Bestseller und Kritikerliebling avanciert. Der Samstagabend, 29. August, steht im Zeichen der beiden berühmten Poeten Friedrich Hölderlin und Paul Celan. Der Essayist und Romancier Karl-Heinz Ott stellt ab 20 Uhr sein Essay „Hölderlins Geister“ vor und erläutert, wie Hölderlin und sein Werk bis heute nachwirken. Friedrich Hölderlins Geburtstag jährt sich in diesem Jahr zum 250. Mal. Der Autor und Kritiker Helmut Böttiger, ein Stammgast bei „Literatur im Schloss“, beschäftigt sich hingegen mit „Celans Zerrissenheit“: Zu dessen 100. Geburtstag und 50. Todestag präsentiert Böttiger sein viertes Buch über den jüdischen Dichter Paul Celan, in dem er mit vielen Mythen und Vorurteilen aufräumt. Was die beiden Dichter verbindet, kommt an diesem Abend ebenfalls zur Sprache.

Literaturredakteurin beim MDR

Den Festivalsonntag bestreiten zwei Autoren: Um 11 Uhr widmet sich Autorin und MDR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher (siehe weiteren Artikel) einem berühmten Fabeltier und Waldbewohner: Reineke Fuchs. „Füchse. Ein Porträt“ zeigt den Imagewandel vom listigen Zeitgenossen zum Sympathieträger des Tierreichs in den vergangenen Jahrzehnten. Den Abschluss des Sommerfestivals „Literatur im Schloss“ macht Friedrich Ani (siehe weiteren Artikel) um 20 Uhr: In seinem jüngsten Werk „All die unbewohnten Zimmer“ lässt der Krimischriftsteller seine beliebten Ermittler Tabor Süden, Polonius Fischer und Jakob Franck aufeinandertreffen. Gemeinsam klären sie den Mord an einer Bibliothekarin und an einem Streifenpolizisten auf.

Bei den vier Lesungen am 28., 29. und 30. August sorgfältig auf die aktuellen Regeln für Distanz und Hygiene. Auch eine Ausweichlocation bei schlechtem Wetter ist reserviert: In der Wandelhalle des Kurparks können ebenfalls alle coronabedingten Maßgaben zur Sicherheit des Publikums erfüllt werden. Die Moderation an allen Festivaltagen übernimmt die Übersetzerin, Journalistin und Lektorin Beatrice Faßbender.

