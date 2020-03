Leseraupe für Kinder

Bad Mergentheim.Eine „Leseraupe Spezial“ wird am Freitag, 13. März, ab 14.30 Uhr in der Stadtbücherei bei freiem Eintritt angeboten.

Auch wenn die Kinder in der Grundschule schon gut lesen können, so hören sie sich doch noch gerne Geschichten an.

Für Klassenstufen 1 bis 4

Die Leseraupe Spezial bietet allen Kindern der Klassen 1 bis 4 einen abenteuerlichen und unterhaltsamen Nachmittag im Saal der Stadtbücherei. Dort werden von der Kinder- und Jugendbibliothekarin Denise Amann lustige Geschichten vorgelesen und es können viele weitere Bücher entdeckt werden. stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.03.2020